Friday the 13th: The Game stopt

Voor een grote poel aan toegewijde spelers is er slecht nieuws binnen gekomen. Friday the 13th: The Game zal nooit meer gepatched of uitgebreid worden.

In een forum post laten de makers weten te moeten stoppen met de game. Voor veel mensen is Friday the 13th: The Game een geweldige horror aanwinst in hun spel bibliotheken. Met een historisch karakter en algehele setup kon je de oude films van Friday the 13th herbeleven. Met natuurlijk de ultieme bad boy Jason, maar ook de zomerkampen, kids die moesten overleven en Jason’s moeder zaten alle ingrediënten er in voor een bloedstollende game. Je koos je favoriete soort Jason, bijvoorbeeld één die onder water kon bewegen of één die snel van A naar B kon komen en je werd in een lobby gedropt met andere spelers. Eén killer en de rest moest zien te ontsnappen uit de map op verschillende manieren. Je kon een auto repareren, een boot of wachten tot de politie aan de poort stond. De Jason moest mensen op gruwelijke wijzen zien te vermoorden.

In de forum post geven de makers aan dat er geen nieuwe updates zullen komen voor het spel. Dat houdt in ook geen nieuwe content zoals nieuwe plekken om het avontuur te spelen. Er zal nog één laatste patch uitkomen nu in november dat de laatste bug fixes moet verhelpen. Dat betekent dat het spel nog wel speelbaar zal zijn! Het spel zal nog te koop blijven en liefhebbende spelers zullen nog fijn hun horror-fix kunnen halen. De fora blijven ook online, net als de website met oplossingen voor bepaalde problemen. Ook zal de social media online blijven voor de community.

De makers bedanken de spelers en het is aan ons om de makers vooral te bedanken voor zo’n gave game als Friday the 13th: The Game! Het is onwijs jammer dat zo iets gaafs tot een einde moet komen. Wij wensen Gun Media veel succes en kijken uit naar mogelijk nieuwe projecten!