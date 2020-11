Next-Gen begint vandaag met Xbox Series X en Series S

Microsoft opent de volgende generatie met de Xbox Series X en de Xbox Series S. Beide Next-Gen Microsoft spelcomputers zijn vanaf vandaag wereldwijd verkrijgbaar.

Jammer genoeg zonder Halo Infinite of andere nieuwe Microsoft titels die de ware kracht kunnen onthullen van de Xbox. In tegenstelling tot eerdere console lanceringen moeten we het bij Xbox dit maal doen zonder vlagschip, maar wel met toegang tot duizenden Xbox One, 360 en originele Xbox titels, vanaf launch speelbaar op Xbox Series X en Series S.

Verder zijn er veel Xbox spellen die zijn geoptimaliseerd voor de nieuwe generatie Xbox. Zo speel je Gears 5 als nooit tevoren met tot wel 120 FPS in de multiplayer mode. Ook games als Sea of Thieves hebben een next-gen upgrade ontvangen.

Dankzij Game Pass krijg je direct toegang tot alle Microsoft games en veel titels van andere ontwikkelaars en uitgevers. Vanaf nu ook EA games die inbegrepen zijn in de EA Play vault.

Nieuwe games zoals Yakuza: Like a Dragon, Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion en Dirt 5 zijn ook allemaal klaargestoomd voor next-gen. Deze games zien en spelen beter op de Series X dan op de Xbox One.

De nieuwe Xbox consoles zijn dankzij hun SSD veel sneller dan de de One (X) consoles. De nieuwe generatie Xbox heeft daarnaast een unieke feature waarbij je meerdere games tegelijkertijd actief kunt hebben staan. Je kunt dan tijdens het spelen eenvoudig wisselen van spel, zonder de game af te sluiten. Je gaat direct verder waar je gebleven bent. Dit werkt niet bij alle spellen. Online games zoals Destiny ondersteunen dit bijvoorbeeld niet. Er is ook geen oneindig aantal spellen die je tegelijk actief kunt hebben. Dit is afhankelijk van de grootte van de games die aanstaan op de achtergrond.

Ga jij vandaag aan de slag met je gloednieuwe Xbox Series X of Xbox Series S? Met welke games ga je het eerst beginnen? Naar welke nieuwe features van de Xbox kijk jij het meest uit?