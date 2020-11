In Silence, de nieuwe populaire horror game

Kunnen we genoeg krijgen van horror games? Zeker niet, daarom schijnen wij een spotje op een nieuwe horror game die de horror scene aan het inpakken is. In Silence is eng, voelt bekend, toch nieuw en online te spelen!

In Silence is een spel dat draait om zintuigen, zoals je misschien af had kunnen leiden uit de naam. Je speelt met spelers in een bos. De ambiance is goed, het is pikkedonker, een beetje spannend en verlaten. Althans verlaten… Je moet met spelers zien te ontsnappen aan een verschrikkelijk monster. Dit monster heeft de beste oren op aarde en hoort daardoor letterlijk alles. Een klein lichtpuntje voor jullie is dat het monster, Rake, niet zo heel goed kan zien. Jullie vinden verschillende objectives die je moet doen en bijvoorbeeld een auto. Alleen ligt deze auto een beetje uit elkaar en moeten jij en de andere spelers dit als team repareren. Want met deze auto kan je namelijk ontsnappen. Maar, houd dus je adem in, want ieder geluidje kan maken dat je ongelukkig aan je einde komt. Wanneer het monster je pakt ben je hoe dan ook hartstikke dood.

Ben je toch een beetje edgy en droom je er van om de Rake te zijn? Wees dan absoluut niet verdrietig. Bij In Silence kan je namelijk ook de killer spelen! Je ziet niets met je kleine oogjes maar hoort des te beter met je monster oren! Ook hoor je de kleinste dingen ver weg, wat verder geen probleem is. Je kan namelijk harder rennen dan een olympische hardloper. Het spel voelt, en draagt het zelfde concept, zoals bijvoorbeeld Dead by Daylight. Overlevenden, één monster en een manier om te ontsnappen. Toch voelt het spel weer heerlijk origineel met de manier van hoe je de zintuigen aftast.

Het spel is nu in de vroegtijdige toegang. Houd hier dus ook rekening mee, de game is nog niet uit. Het is al wel echt leuk om het te spelen en je kan zo de game zien groeien tot zijn volle potentie! Klik snel verder naar Steam en speel mee, als je durft…