Serious Sam Collection komt naar Switch

Devolver Digital komt met een Nintendo Switch versie van de befaamde Serious Sam titels. De games verschijnen op 17 november 2020 en hebben support voor split-screen, co-op en multiplayer.

Serious Sam 4: Planet Badass was niet het grootste succesverhaal in de gaming industrie, maar het lijkt erop dat de eerste 3 games vanaf 17 november te spelen zullen zijn op de hybride console. De Switch zal de games goed laten lopen, gezien het al wat oudere titels zijn. De collectie bestaat uit Serious Sam HD: The First Encounter, The Second Encounter en Serious Sam 3: BFE! De games zullen 4GB aan ruimte in beslag nemen, bekijk het in de trailer hier beneden!

De games komen met alle uitbreidingen, waaronder The Legend of the Beast en Jewel of the Nile. Buiten dat zal de collectie je 30 piek kosten! Je kan de games verder spelen op Google Stadia en Steam! Dit zelfde geld voor het vierde deel. Serious Sam werd altijd al vergeleken met Doom, toch vind ik zelf de oude games een verslavendere factor hebben. Het is complete chaos, complete satire en compleet awesome. Het zijn ook vrij laagdrempelige en lineaire titels.

Ga jij de Serious Sam Collection halen voor de Nintendo Switch? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!