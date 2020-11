Fallout 4 viert vijfde verjaardag!

Dat zijn veel v’tjes, maar het is zeker waar. Fallout 4 vierde zijn vijfde verjaardag, wat een feest! Een game die door velen geliefd is en welke nog altijd actief gespeeld wordt. Veel gamers hebben een speciaal plekje in hun hart voor deze Bethesda game.

Fallout 4 heeft een spannend verhaal. Je begint het spel als gezellige familie met een pasgeboren kindje. Alles is leuk en fijn tot er een gigantische atoombom wordt gedropt. Je vlucht met je gezin naar Vault 111, een ondergrondse stad waar mensen kunnen schuilen tegen de verwoestende bom en de radiatie die volgt. Iedereen wordt in slaap gebracht en onderkoeld, zodat je weer kan ontwaken als de wereld weer hersteld is. Net voor het inslapen wordt je zoon gekidnapt door boeven en daarna val je in een ellendig lange slaap. Tot je op een dag weer wakker wordt… Gedesoriënteerd en zonder enig idee te hebben stap je uit je capsule om direct je partner te checken, dood. Dan begint de zoektocht naar de uitgang van de Vault en de zoektocht naar je kind, mits deze nog na jaren te vinden is…

Met een hoofdverhaal en, zo voelt het, duizenden side quests is Fallout 4 een game dat nooit af hoeft te voelen. Je kan bijvoorbeeld helpen Settlements te bouwen voor mensen die in moeilijke omstandigheden leven. Ook kan je belangrijke vriendschappen bouwen, de liefde vinden en duistere geheimen ontrafelen. Een dag in de Fallout is nooit saai, de straling heeft de wereld erg veranderd. Zo zijn er genoeg gemuteerde wezens, nieuwe wezens of spannende robots die voor zichzelf denken. Met leuke extra content die je aan kan schaffen worden er nieuwe stukken wereld ontdekt met nieuwe opties, mensen en verhalen. Zo kan je bijvoorbeeld de geruchten van een Synth eiland onderzoeken of je aansluiten bij de bad guys, de Raiders.

Fallout 4 mag dan al wat ouder zijn maar het is zeker een game die iedere gamer een keer geprobeerd moet hebben. Met eindeloze opties en een hoog opnieuw-speel-gehalte maakt dat het ook gewoon een steengoede game is. Slinger misschien zelfs je VR set aan om de wereld te ontdekken zoals je hem nog nooit gezien hebt. Zo kan je echt een Deathclaw omhelzen of Dogmeat, je eerste hondenmaatje, aaien. Bezoek de Bethesda website om te kijken waar je Fallout 4 allemaal kan spelen!

