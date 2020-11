Eerste indruk: Sony Pulse3D Headset

Het is bijna zover, nog een kleine week en dan kunnen we genieten van de echte next-gen ervaring met de Playstation 5. Echter kunnen de voorbestelde randapparaten al opgehaald worden. Zo hebben wij sinds eergister de Pulse3D Playstation 5 headset binnen gekregen. Ben je nog aan het twijfelen? Lees dan zeker verder!

Een volledige review van de Pulse3D headset is momenteel nog lastig. Tempest3D is iets dat alleen de Playstation 5 zal hebben, dat is waar de Pulse3D headset optimaal gebruik van zal maken. Dus, voor nu houden we het op een eerste indruk. Hier gaan we in op de bouwkwaliteit, audiokwaliteit zonder 3D, comfort, I/O en meer!

Wat krijg je?

De uitpak ervaring is minimalistisch, gezien de headset een vrij simpele box heeft. De doos valt echter volledig binnen het PS5 thema, wat zorgt voor uniform. Maar goed, die doos gaat toch de kast in, dus uit pakken die handel! In de doos vind je uiteraard de headset, die vrij karig in zit gepakt. Ook zitten hier guide boekjes bij, de USB dongel, 3.5MM audio kabel en een USB-C laadkabel. Dit is precies wat je verwacht te krijgen bij je headset! De Pulse3D heeft twee ‘onzichtbare’ microfoons, een batterijduur van 10-12 uur en kan dus gebruikt worden met een 3.5MM audio jack. Dit zal betekenen dat je de headset aan kunt sluiten op zo goed als alle apparaten binnen je huis. Wij hebben hem dan ook getest op meerdere apparaten.

Bouwkwaliteit en Design

De headset is erg minimalistisch en past perfect bij de PS5. Ik heb een witte Asus Zephyrus G14 gaming laptop, dus mijn setup wordt er zo alleen maar mooier op. De headset oogt gewoon fijn, maar dit is natuurlijk voor iedere gebruiker anders. De oorkussens lijken erg dik, maar dit heeft de maken met de positie van de audio drivers. Die zitten namelijk in een hoek, zodat ze direct je oorschelp in kunnen blazen. Hoe dat uitpakt, komen we nog op terug! De headset heeft alle knoppen aan de linkerkant, evenals de inputs en outputs. De headset is grotendeels gemaakt van plastig, met een rubberen band om hem op je hoofd te laten passen. De headset voelt echter niet per direct goedkoop aan. De bouwkwaliteit kan uiteraard niet tippen aan veel duurdere headsets, maar doet genoeg voor de prijs en voelt vooral erg licht in de handen. Je kan de Pulse3D vrij goed buigen, dus hij kan ook wel tegen een stootje. Echter zijn er headsets die flexibeler zijn, om welke reden je dat dan ook zou willen? De kussentjes voelen degelijk aan en lijken niet snel te scheuren, maar dit zal de tijd ons duidelijker maken.

Comfort

De Pulse3D zit oké. Hij is vrij comfortabel na een aantal keer op te hebben gehad. In het begin voelt hij wat stijfjes, vooral op de kaak, maar dit zet snel uit tot een aardig comfortabele ervaring. De schuine audio drivers zaten nooit tegen mijn oor aan, waar ik me eerst wel zorgen om baarde. De rubberen adjustment band is voor mij niet de beste oplossing, het is zo de bedoeling dat de Pulse3D zich gaat vormen om jouw hoofd, echter zakt hij bij mij net iets te ver naar beneden, waardoor de headset tegen de bovenkant van mijn kaak aan gaat zitten. Niet heel fijn als je in party chat zit, waar veel gesproken zal worden. Al met al is de headset comfortabel genoeg om lang op te hebben, maar is het vooral even wennen aan de pasvorm.

Audio – Media

De kwaliteit van de headset is uitermate goed voor de prijs. Vooral op mijn laptop klonk muziek echt fantastisch voor wat de headset is. De audio voelt vooral heel helder in zowel de lage, midden als hoge tonen. Ik heb meerdere genres getest, waar ieder genre goed naar voren kwam. Ook heb ik de headset getest met rock en metal, iets wat veel oortjes en headsets lastig vinden. Zelfs hier was ik verbaasd over wat ik hoorde, een fijne ervaring om dus ook te gebruiken met je Spotify, op zowel PC als console! Films klonken echt top met de Pulse3D, stemmen zijn helder en goed te verstaan en de surround in de headset kan een erg sterke sfeerimpressie brengen. Ik heb meerdere films in stukjes getest en was al met al erg tevreden!

Audio – Gaming

Ook hier is de audio erg helder en vooral de surround is voor de prijs echt top notch. Ik moet daarbij wel zeggen, dat mijn base Playstation 4 moeite had met de audio, iets wat vooral software gerelateerd lijkt te zijn. Dit zal met een update opgelost worden. De PS4 Pro kan de headset namelijk erg goed aan. We kunnen hem helaas nog niet op een next-gen console testen, dat zal nog een weekje moeten wachten! Op de PC heb ik de headset getest met Warzone en Apex Legends, waar surround een must have is. Ik kon voetstappen erg goed inschatten en heb daarmee wel wat fights kunnen winnen. Maar, ook in Guild Wars 2 was de headset echt een verademing voor omgevingsgeluiden. En dat nog zonder de Tempest3D in de PS5. Op console heb ik Assassin’s Creed Valhalla en Spider-Man: Miles Morales even gespeeld, helaas vond de Pulse3D mijn base PS4 echt niet tof. Ik hoop dat ik hem beter kan testen op de PS5! Hier kom ik dus nog op terug.

Microfoon

De microfoon is misschien wel het enige echte minpunt. Mijn maten waren helemaal niet zo tevreden over hoe mijn stem klonk in party chat. Het is niet dat de audio slecht is, echter galmt het gewoon heel erg. Dit kan natuurlijk ook per ruimte verschillen, maar omdat er geen directionele microfoon te vinden is, zullen meer mensen deze problemen gaan hebben. Als je streamt of video’s maakt en microfoon kwaliteit echt belangrijk vind, dan zou ik misschien nog eens nadenken over je headset. Tenzij je natuurlijk een losse microfoon koopt, wat voor streamen altijd een goede overweging is.

I/O

De inputs en outputs, evenals alle buttons, zitten aan de linker earcup. Hier zal je een mute knop vinden, je aan/uit knop, volumeregelaar, off monitor en een audio mixer tussen party chat en game sound. Ook is hier de ingang voor de USB-C en Audio Jack te vinden. De knoppen die erop zitten zijn echt handig, alleen de positionering had beter gekund. ik moet altijd mijn headset af zetten om te kijken welke knop ik nu nodig heb. Vooral de audio mixer is echt handig om op je console te gebruiken. Zo hoef je niet constant het menu in te gaan als je van game wisselt of niet tevreden bent over de mix tussen party en game audio.

Verdict

De Pulse3D is voor de prijs een erg competitieve en sterke headset. Je merkt dat hij af is gestemd op de PS4/PS5, maar ook op PC, mobiel en tablet is hij erg fijn in gebruik. Ik hoop alleen dat de base PS4 nog een update kan krijgen om de audio minder oppervlakkig en schel te laten klinken. Verder ben ik echt benieuwd naar de next-gen performance van de Pulse3D. Ik kan hem sowieso iedereen die een PS5 wilt en een nieuwe headset zoekt aanraden.

Heb jij de Pulse3D al binnen? Laat het ons weten in de reacties op Facebook!