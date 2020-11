The Nioh Collection aangekondigd voor Playstation 5

Nioh fans kunnen vanaf februari 2021 aan de slag met Nioh op Playstation 5. The Nioh Collection bevat zowel Nioh als Nioh 2 inclusief alle DLC in een Playstation 5 remaster.

4k tot 120 FPS op Playstation 5 voor zowel de eerste als de tweede game. Op 5 februari 2021 is de Nioh franchise 4 jaar oud en dat wordt gevierd met vier releases tegelijkertijd!

Nioh 2 – The Complete Edition (PlayStation 4)

Nioh 2 Remastered – The Complete Edition (PlayStation 5)

Nioh Remastered – The Complete Edition (PlayStation 5)

The Nioh Collection (PlayStation 5)

Het beste nieuws is nog dat indien je al in het bezit bent van een of meerdere titels uit de franchise je kosteloos mag upgraden naar de Playstation 5 versie. Je huidige game, inclusief mogelijke DLC die je hebt gekocht worden voorzien van een Playstation 5 upgrade. Je Playstation 4 savefiles kan je ook omzetten zodat je de actie direct kunt hervatten.

Indien je nog geen enkele game hebt gespeeld in de franchise is de The Nioh Collection natuurlijk de beste keuze. Deze bevat zowel de eerste als de tweede game, inclusief alle DLC voor beide titels. De laatste DLC voor Nioh 2 verschijnt op 17 december 2020.

Let er wel even op dat je wel een Playstation 5 Disc Edition nodig hebt indien je de fysieke Playstation 4 versie wilt upgraden. Je stopt de disc dan in de Playstation 5 console en selecteert de upgrade knop in je games bibliotheek. Indien je de digitale versie van de game hebt, doe je precies hetzelfde, maar hoef je uiteraard niet eerst de game disc in te voeren.

Heb jij je al gewaagd aan de ontzettend uitdagende combat in deze Japanse demonslayer titel? Wij waren zeer onder de indruk van de titels op Playstation 4. Lees hier onze meest recente review over Nioh 2.