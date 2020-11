Arkane Studios’ Deathloop verschijnt op 21 mei 2021. De game werd eerder uitgesteld, maar heeft nu een nieuwe release datum gekregen. De game komt eerst naar Playstation 5 en PC.

Ondanks de overname van Bethesda verschijnen er twee Playstation console exclusives van Bethesda. Deathloop is de eerste van de twee. De standaard versie is nu al vooruit te bestellen in de Playstation 5 store voor €69,99. De deluxe versie daarentegen ook voor €89,99. Indien je de game vooruit besteld krijg je in ieder geval de volgende bonussen:

“Storm Rider” Colt character skin

Een trinket (in-game buff)

Royal Protector Machete, een op Dishonored geïnspireerd uniek wapen exclusief voor Playstation 5 spelers.

Indien je iets dieper in je zak graait en besluit om 20 euro extra neer te lappen voor de deluxe edition, levert je dat in ieder geval het volgende op:

Bevat alle bovenstaande pre-order bonussen

Eat The Rich Tribunal uniek wapen

.44 Karat Fourpounder uniek wapen

“Party Crasher” Colt Character Skin

“Sharp Shooter” Julianna Character Skin

Original Game Soundtrack Selecties

Twee Trinkets (in-game buffs)

Het op Prey geïnspireerde unieke wapen, Transtar Trencher (exclusief voor PlayStation 5)

Deathloop en Ghostwire: Tokyo zijn Playstation 5 console exclusieve titels van Bethesda. Zelfs na de overname van Bethesda door Microsoft blijft deze deal intact. De kans is groot dat de games ook naar Xbox Series X en Series S komen zodra de exclusiviteitsperiode is verlopen.