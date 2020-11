All-Star 2020 afsluiter van het jaar League of Legends

Het League of Legends seizoen is pas echt afgelopen na een All-Star event. Ook dit jaar wordt het seizoen weer afgesloten met dit event. In dit event spelen van elke regio vijf spelers. Deze vijf spelers worden gekozen aan de hand van de publieksstemmen. Vandaag eindigt deze stemming en zullen we te zien krijgen wie er aan dit fun event meedoen. Dit event staat namelijk in teken van plezier met een dun laagje eer.

All-Star event vind dit jaar plaats van 18 december tot en met 20 december. Alle spelers en influencers spelen vanuit hun eigen huis of vanuit hun regionale studio. Hiermee wordt het online aspect doorgezet waarin we het afgelopen jaar merendeel van het League of Legends seizoen hebben gezien. Dit jaar voegen ze een nieuw element toe aan het programma genaamd: Underdog Uprising. In dit speelelement strijden de kleine regio’s tegen de grote regio’s. De LEC neemt het bijvoorbeeld op tegen de TCL(Turkse regio) en de LCL(Russische regio). De LCS speelt dan tegen de de CBLOL(Brazilië) en LLA(Latijns Amerika). Dit zal op de 18e van december gespeeld worden.

Ook een favoriet onderdeel op de All-Star events is de 1v1 competitie. Hierin strijden de pro’s voor hun eigen eer. Één tegen één wordt er dan gespeeld op de map Howling Abyss. Vorig jaar werd dit gedeelte gewonnen door Bwipo van de LEC. Jaar ervoor won Caps eveneens een speler uit de LEC. Zien we dit jaar weer een winnaar uit de LEC? Op de andere twee dagen wordt vervolgens het onderdeel Superstar Showdown gespeeld. Er vinden drie games plaats waarin rivaliserende regio’s met elkaar de strijd aangaan. LEC neemt het uiteraard op tegen de LCS. De drieluik bestaat uit een match tussen de veteranen van de regio, influencers en de top vijf pro spelers die door het publiek zijn gekozen. De pro game zal dit jaar worden gespeeld met een paar nog onbekende twists.