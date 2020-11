Cyberpunk 2077 krijgt 2 disks op PS4

Cyberpunk 2077 komt met 2 disks voor de huidige gen Playstation 4. Het minimum opslag geheugen dat ze van je vragen valt daarentegen nog aardig mee.

Cyberpunk 2077 is al een aantal keer vertraagd. De game lijkt nu echt uit te komen op 10 december 2020. Ook krijgen we 19 november nog een Night City Wire livestream over Keanu Reeves en de muziek in de wereld van Cyberpunk 2077. De game krijgt uiteindelijk ook een next-gen upgrade.

Na de delay van Cyberpunk 2077 waren mensen een beetje verward. Gaat de game dan wel echt uitkomen op 10 december 2020? Volgens een Reddit gebruiker wel. Hij werkt bij een bedrijf dat inmiddels de promotionele materialen binnen heeft. Dit is een grote hint naar een dit maal daadwerkelijke release.

Dit hier boven bewijst natuurlijk niks, maar het is een sprankeltje hoop dat de game dit maal daadwerkelijk op 10 december uit zal komen. Maar, wat opmerkelijk is, zijn de box art leaks die dezelfde Reditter op het forum zet. Op de voorkant kan je duidelijk de inhoud van de box zien. Je krijgt stickers, een game kaart, postkaarten, toegang tot digitale content en 2 disks. Op de achterkant is duidelijk te zien dat de game minimaal 70GB nodig zal hebben. De uiteindelijk texture pack voor de next-gen consoles zal nog meer geheugen vereisen. Bekijk de foto’s hier beneden:

