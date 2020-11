Fallout 76 en The Brotherhood of Steel

Een belangrijke update komt er aan voor alle Fallout 76 spelers. De Brotherhood of Steel komt aan in Appalachia. Een groep dat een groot onderdeel is van de Fallout lijn en nu er NPC’s in de game zijn een gigantische questline zal worden.

Fallout 76 zal geen buitenbeentje zijn, eindelijk zal The Botherhood of Steel zich aanmelden bij de game. Voor iedere Fallout fan is de Brotherhood een groot en bekend begrip. Of je nou voor ze bent of radicaal tegen, je hebt van ze gehoord. Misschien met ze gestreden of tegen ze gevochten. Hun haat jegens bepaalde groeperingen kon altijd een door in het oog zijn van de speler, of de speler was het juist compleet eens met de groep. Overweldigend tegen mutants en raiders kunnen wij spelers bijna allemaal wel inkomen. Het gevecht tussen hen duurt al vele spellen door. Alleen bij de anti-synth beweging kwam mijn radicale links in mij naar boven, niemand komt aan lieve, vaak onschuldige synths, maar dat is voor iedereen misschien anders…

Fallout 76 zal in december een update krijgen waar The Brotherhood of Steel quests in zit. De grote quest genaamd Steel Dawn is voor alle spelers gratis te spelen, je hoeft er dus niet speciaals voor te doen of voor te betalen. Gewoon in december je game updaten en op onderzoek uit! Met veel nieuwe quests zijn er dus veel excuses om jezelf weer eens lekker te verliezen in deze gigantische wereld. Maar, dat is nog niet alles. Bethesda laat doorschemeren dat in 2021 nóg meer Brotherhood of Steel quests uit zullen komen! Dat beloofd zeker wat en wij zijn onwijs benieuwd! Ga naar de website van Bethesda om de game aan te schaffen mits je deze nog niet in je bezit had. Neem nu de Wasteland over met je broeders!

Ad Victoriam!