Demon’s Souls legt de lat hoog voor next-gen

Met 30 reviews geteld scoort Demon’s Souls op moment van schrijven gemiddeld 92 op Metacritic. Enorm indrukwekkend voor een launch game. Wat betekent dit voor de toekomst van de volgende generatie?

Een interessant stukje software als je het zo bekijkt. Eén van de aller eerste Playstation 5 games, een remake van Playstation 3 game. We slaan dus één generatie over en zien haarscherp hoe technologische ontwikkeling de voet heeft genomen in ruim 10 jaar. Demon’s Souls op Playstation 5 is een technisch paradepaardje en een strategische zet van Sony.

Demon’s Souls op Playstation 3 was de geboorte van de Souls-like zoals From Software de genre bedoeld. De game is een grote fan favoriet, maar lang niet het soort spel dat voor iedereen toegankelijk is. Toch besloot Sony om deze game opnieuw te maken voor de Playstation 5. Met Bluepoint games aan het roer, de studio die zichzelf meer dan capabel kan noemen als het gaat om liefde en aandacht te verwerken in bestaande Sony IP’s.

Het resultaat mag er wezen. Een gemiddelde van 92 op Metacritic betekent een direct hoge lat voor de aankomende generatie. De game ziet er adembenemend uit op de Playstation 5, heeft bijna geen laadtijden en het speelt vloeiender dan ooit. Subtiele kwaliteitsaanpassingen tasten de oude kern niet aan, maar bevordert de ervaring van de speler net genoeg voor dat laatste zetje.

Voor ons in Europa is het bijna zover om het zelf te gaan ervaren. Op 19 november verschijnt de Playstation 5 in Europa. Op dezelfde dag verschijnt Demon’s Souls in de Playstation Store en bij jouw lokale game-boer om de hoek. Ga jij dit jaar nog aan de slag met deze game op je nieuwe Playstation 5? Of ga je liever aan de slag met een minder frustrerende game zoals Spider-Man: Miles Morales? Je kunt hier onze review teruglezen!