Astro’s Playroom is een Must Play op Playstation 5

Indien je met veel geluk gisteren je Playstation 5 in huis hebt ontvangen ben je ongetwijfeld al aan de slag gegaan met de heetste nieuwe games. Vergeet vooral Astro’s Playroom niet. Het is een digitaal feestje van paar uurtjes lang.

Astro’s Playroom is een viering van Playstation vanaf de eerste console. De hele game zit vol met verwijzingen en knipogen naar eerdere Playstation consoles, accessoires, maar ook games. Niet alleen Playstation games! Verschillende robotjes verkleden zich als hun favoriete game personage en je komt ze op verschillende plekken in de levels tegen.

Je zou kunnen zeggen dat Astro’s Playroom een tech demo is, maar daar mee doe je de game echt veel te kort. Het is niet te vergelijken met de Astro demo die we te zien kregen op de Playstation 4. Dit is een volwaardige game van een uur of 5 lang, waar je je ongetwijfeld enorm mee gaat vermaken.

Astro’s Playroom is een platformer met puzzels, verzamelobjecten en andere verstopte geheimpjes waarbij alles in de hele game is gebouwd rondom de nieuwe Playstation 5 features. 3D audio, een supersnelle SSD zodat je praktisch geen laadtijden hebt, en natuurlijk de DualSense.

Tijdens het spelen maak je op ieder moment gebruik van deze DualSense features. Ze worden zo mooi geïntegreerd in de game dat het ook heel erg natuurlijk aanvoelt. Alle oppervlaktes waar je Astro op loopt voelt fysiek anders aan. Je voelt het in de controller. Het is absurd! Iedere seconde word je ondergedompeld in volledige emersie door al deze gebundelde features. Je voelt echt de next-gen in je handen.

Het voelt ook echt aan als een groot feest in Astro’s Playroom. Je speelt op je gloednieuwe Playstation 5, maar je voelt alsof de hele Playstation familie bij elkaar is. Van de originele Playstation tot de Playstation Vita en de PSP microfoon uitbreiding. Alles zit in deze game en je kan er mee spelen door de levels en in het Playstation laboratorium.

Kortom: Speel Astro’s Playroom op je nieuwe Playstation 5. Het is werkelijk waar zóveel meer dan slechts een simpele tech demo. Het is een digitale Playstation viering en een prachtige introductie voor Playstation 5.