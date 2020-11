Ga vanaf vandaag aan de slag met next-gen op Playstation 5

Playstation 5 is nu officieel uit in Europa en dus ook in Nederland. Vanaf vandaag ga je aan de slag met de nieuwste next-en features op de Playstation 5. Wat zit er voor jou tussen?

Het is zover. Fijne #PS5 launch day, Nederland. 🥳🎆 Vier samen met ons de iconische komst van een nieuwe generatie in gaming. #PlayHasNoLimits pic.twitter.com/KOBfd90nDJ — PlayStation Nederland (@PlayStationNL) November 19, 2020



Vanaf vandaag speel je onder andere Demon’s Souls, Spider-Man Miles Morales en nog veel meer op je nieuwe Playstation 5. Als je er eentje wist te pre-orderen tenminste. De console is heel schaars en veel fans zijn teleurgesteld dat ze geen hebben kunnen bemachtigen voor de lancering. Desalniettemin vieren we vandaag de komst van een gloednieuwe generatie Playstation. Laten we kijken naar de launch line-up:

Spider-Man Miles Morales

Demon’s Souls

Sackboy: A Big Adventure

Astro’s Playroom

Bugsnax

Dit zijn niet alle games die je vanaf dag één met verbeteringen speelt op je nieuwe Playstation 5. Ook Devil May Cry 5 heeft een next-gen versie en je speelt vanaf nu ook Godfall op Playstation 5.

Games die je al speelde zoals Watch Dogs Legion en Assassin’s Creed Valhalla hebben ook een next-gen upgrade gekregen en je Playstation 4 versie kan je kosteloos upgraden.

Indien je al aan de slag bent gegaan met Call of Duty: Black ops Cold War kan je ook vanaf nu aan de slag met de Playstation 5 versie. Deze upgrade is helaas niet kosteloos, maar kost je zo’n 5 euro extra met de cross-gen bundel.

Heb jij de nieuwe Playstation weten te bemachtigen? Met welke games ga je het eerst aan de slag? Naar welke next-gen features ben je het meest benieuwd? De nieuwe DualSense haptics? Of toch de SSD?