Hitman ontwikkelaar werkt aan James Bond game

IO Interactive, bekend van de ‘World of Assassination’ Hitman trilogie werkt aan een nieuw project. Project 007. Dit betekent niets anders dan natuurlijk: Bond Girls en luxe sportauto’s.

Io Interactive kennen we ondertussen al een tijdje va de moderne episodische Hitman titels. Deel 1 en 2 zijn al enige tijd verkrijgbaar en deze games verschenen in kleine episodische levels. Deel drie is in de maak en verschijnt begin volgend jaar. Tegelijkertijd verschijnen er VR versies van al deze Hitman titels.

Meer dan genoeg Special Agent content van IO Interactive dus, maar we zijn er niet. Agent 47 is niet de enige super spion met een nummer 7 waar IO Interactive haar vingers aan vuil maakt. Agent 007, oftewel James Bond krijgt ook een gloednieuwe game.

Als we het vanuit dit punt aanvliegen lijkt het haast wel op een match made in heaven, toch? Ik kan me goed voorstellen dat Hitman en James Bond op bepaalde fronten wel goed met elkaar overeen kunnen komen. We zijn dan ook zeer benieuwd hoe IO deze twee franchises van elkaar gaat differentiëren.

De aller eerste kleine details mogen we al lezen op de officiële website van de game. Het verhaal gaat zich afspelen rondom het ontstaan van Secret Agent 007. De eerste game die zich bezig houdt met het verhaal rond de oorsprong van James Bond. IO Interactive is op dit moment talenten over de hele wereld aan het werven om deze game te ontwikkelen.

Hoe zie jij jouw nieuwe James Bond game graag? In een soort zelfde stijl als Hitman? Of op een totaal andere manier? Project 007 heeft nog geen releasedatum en het is ook nog niet duidelijk voor welke platformen deze nieuwe titel in ontwikkeling is.