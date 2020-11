Review: Serious Sam Collection

Serious Sam is, voor mij in ieder geval, een nostalgisch stukje diamant. Die trilogie aan geweldige games heeft nu een HD collectie gekregen, waarin je alle 3 de titels op je huidige generatie console kan spelen. Ik heb de games gespeeld op zowel de PS4 als de PS5, maar, wat vond ik er nu van?

De Serious Sam collectie bestaat uit Serious Sam: The First Encounter, The Second Encounter en Serious Sam 3: BFE. Om deze klassiekers helemaal opnieuw te reviewen is natuurlijk zinloos. Dus, deze review zal vooral ingaan op de performance, zowel als de look & feel van alle 3 de titels. Er zit ook een platformer in de collectie, maar die voegt verder niet veel toe aan het geheel. Waar deze collectie om draait, is het spelen van drie klassieke games op een minder klassieke console!

AAAAH yourself!

Serious Sam: The First Encounter HD heeft een dubbel gevoel bij me achter gelaten. Het is namelijk de beste game van ze allemaal en ik heb er meer dan mooie herrineringen aan, echter is het ook de game die het slechtst ouder is geworden. Dat is deels ook logisch, de game kwam namelijk uit in 2001. Ik speelde de game, toen ik een jaar of 7-8 was, altijd met m’n pa. Het spelen van die game nu, bracht dan ook veel terug naar boven. Al die gekke monsters, over-de-top wapens, droge humor (die ik nu pas begrijp, want ja, ik was 7) en vooral heel, heel veel chaos. Het enemy design in dit deel is echt divers en iedere vijand vereist een andere tactiek of een ander wapen. Mijn favoriete vijanden blijven de hoofdloze kamikaze die met bommen in hun handen schreeuwend op je af rennen alsof het een Zalando reclame is. Maar goed, de game oogt met de HD textures beter dan ooit tevoren, dit geld ook voor de performance. Een kritiekpunt is echter de input latency. Je merkt natuurlijk dat de controls stijver zijn dan tegenwoordig, dat is uitermate logisch. Toch is het zonde dat ze de input lag niet verholpen hebben. Dit maakt het namelijk erg moeilijk om accuraat te mikken. Dat zou dan ook direct mijn enige en grote minpunt zijn. Ik kan me echter voorstellen, dat dit voor sommigen een dealbreaker kan zijn.

Verder is The First Encounter gewoon dom plezier. Je zet je verstand op 0, tenzij je uit Urk komt, dan hoeft dat niet meer, en je begint met knallen! Er zijn veel missies, maps, vijanden en vooral wapens om te ontdekken in deze toffe klassieker. Maar goed, hoe spelen de andere delen dan?

The Second Encounter

Het tweede deel in de Serious Sam trilogie kwam een jaartje later op de markt, in 2002. Er was dus een vrij kort tijdsbestek om een nieuwe game te ontwikkelen. Het grootste verschil, is dat je in deze game minder geleidelijk de wapens krijgt, maar vrij vroeg al een heel arsenaal hebt. Dit deel biedt ook een online segment aan, die mij niet zo heel erg trekt en die ook vrij stijf aan zal voelen voor de huidige getijden. Maar, dat haalt niet weg dat de story van dit tweede deel niet fantastisch is en blijft. De game ziet er beter uit dan de eerste en speelt ook veel vloeiender weg.

De game heeft meer vijanden, meer wapens, een betere UI en interactievere missies. Ook de input lag is hier veel en vele malen minder. Een groot voordeel als je het mij vraagt. De game verschilt grafisch ook nog best veel van de vorige.

Tijd maakt alles beter, toch?

Het was stil in Serious Sam land, was hij met pensioen? Nee man, in 2011 is onze moordmachine terug in volle glorie, of ja nou, dat zou je denken. Het was jaren sinds een nieuwe titel in de reeks, dus je zou verwachten dat ontwikkeling beter zal oogsten in de uiteindelijke game. Helaas is niets minder waar. De grootste sprong die deze titel maakt is op grafisch gebied. Ja, de game speelt vloeiender, maar, BFE mist die ouderwetse Serious Sam feeling. Je merkt hier al dat de game persoonlijkheid begint te missen. Dat haalt niet weg dat het een prima game is.

De game voegt melee combat toe, werkt in een grafische engine met een flinke upgrade en er is veel, veel meer bloed. BFE heeft ook meer modi, zoals survival. Het is voor nieuwkomers waarschijnlijk de meest interessante om te spelen, echter voor mij blijven de eerste 2 titels toch de beste van de 3. De game speelt buiten dat alles wel echt heel vloeiend op de PS5, wink wink.

Verdict

De Serious Sam collectie zal vooral bedoeld zijn om oude fans weer even nostalgisch terug te trekken. De collectie is ook beschikbaar op de Nintendo Switch, wat dan wel weer echt tof is. Het is een super collectie om te spelen, echter zullen nieuwkomers het gevoel gaan krijgen dat ze een gedateerde game aan het spelen zijn, wat ook wel zo is. Dus, ben je nostalgisch ingesteld? Dan is deze collectie zeker wat voor jou. Ben je nieuw tot de Serious Sam games? Dan is het erop of eronder!

Kijk jij uit naar de games? Laat het ons weten! Check ook onze review van de Devil May Cry 5 Special Edition. Bury the light!