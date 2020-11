Animal Crossing: New Horizons komt met gratis winterupdate

We merken het allemaal aan het weer in en buiten Animal Crossing. ’s Ochtends moeten autobezitters krabben, je adem is 24/7 zichtbaar (ook zo’n beetje binnen). Winter is coming en staat al bijna voor de deur.

Dan is het tijd voor een nieuwe Animal Crossing: New Horizons update! We laten de herfst achter ons. Zeg maar dag tegen de paddenstoelen en vallende bladeren. Het wordt tijd voor sneeuwpoppen, warme chocolademelk en heel veel sneeuw. Slinger je Nintendo Switch aan als je de update nog niet voltooid hebt, de update is namelijk al sinds 19 november (2020) uit! De update is dus ook nog eens gratis, dat is al helemaal prettig. De update brengt nieuwe evenementen voor november en december.

Smakenfestijn is bijna hier! En het zit in de naam, het heeft met eten te maken! Help en schrans mee met een heuse cook-out! Op 26 november zal Franklin op je eiland verschijnen. Deze kalkoen is niet alleen kalkoen maar ook kok. Het is aan jou om bepaalde speciale ingrediënten te zoeken voor zijn recept. Hij is namelijk niet zo goed voorbereid en is begonnen zonder überhaupt iets te kunnen maken. Zorg dat je de goede ingrediënten te pakken krijgt zodat hij heerlijk kan koken voor jou en je andere Animal Crossing eilandbewoners.

Dan is de volgende belangrijke dag 24 december. We vieren dan Speelgoeddag op Animal Crossing! Haal je kerstboom van zolder en versier je huis én eiland in kerstpracht. Met talloze nieuwe items kan jij een kleurrijk en sprookjesachtig eiland maken voor je bewoners en voor jou. Iedereen zal genieten van al die stralende lampjes en decoraties. Zoek op je eiland naar Jingle, het rendier. Kruip in de rol van de kerstman en deel mooie cadeaus uit aan je vrienden op het eiland. Die blije snoetjes maken zo de donkere dagen goed! Kijk ook met je Nook-miles of je toffe items kan scoren maar ook nieuwe emotes, haarstijlen en nog veel meer!

Tot slot kan je ein-de-lijk je storage space in je huis upgraden. Ga dan langs bij je grote vriend Tom Nook en koop je ruimte! Je dacht zeker dat het gratis was..? Tuurlijk niet, Tom heeft die belletjes meer nodig dan jij, vindt hij…