Hyrule Warriors: Age of Calamity nu al 3 miljoen keer verkocht

Koei Tecmo laat weten dat hun meest recente titel in de Mosou genre nu al meer dan 3 miljoen keer is verkocht. Een record voor de genre en een hele nette prestatie op zichzelf.

De game waar we over spreken is natuurlijk Hyrule Warriors: Age of Calamity. Koei Tecmo heeft de Mosou game ontwikkeld in samenwerking met het team achter Breath of the Wild van Nintendo. De game speelt zich 100 jaar af vóór de gebeurtenissen uit Breath of the Wild. De game deelt verder dezelfde wereld, personages, verschillende features en nog veel meer.

Het succes van Age of Calamity is dus grotendeels te danken aan de Nintendo Switch en Wii U game uit 2017. In minder dan een week weet de game meer dan 3 miljoen keer de digitale en fysieke toonbank te verlaten. Het succes wordt medegedeeld via Famitsu.

Ondanks de vele gelijkenissen speelt Hyrule Warriors: Age of Calamity heel anders dan een traditionele Zelda titel. In Hyrule Warriors, draait het, net zoas in het eerste deel, om vechten. Je kiest een speelbaar personage uit en voert vervolgens missies uit waarbij je in je eentje tegen honderden vijanden tegelijk moet vechten. Je zou kunnen zeggen dat Age of Calamity daarbij wel de meest uitgebreide variant is in de genre met alle elementen uit Breath of the Wild. Hierdoor wordt het vele hakken en slaan opgebroken met andere activiteiten die Zelda spelers bekend voorkomen.

Ben jij al aan de slag gegaan met de nieuwe mosou titel in de The Legend of Zelda franchise? Wat vind jij er van tot nu toe? Dit is overigens niet het vervolg op Breath of The Wild. Deze is nog in ontwikkeling bij Nintendo.