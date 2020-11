Wat gebeurd er in de LCS tijdens de off season?

We hebben al enkele artikelen gewijd aan alle roster moves binnen de LEC. In de LCS waar ook een paar voormalige LEC spelers spelen, ligt de off season ook niet stil. Met name de komst van Perkz naar Cloud9 deed veel stof opwaaien. Naast Perkz maakte ook Alphari de overstap van Europa naar Noord Amerika. Verder zien we nog een aantal spelers de overstap maken naar Noord Amerika. Vijf van de tien teams hebben hun rosters compleet en we nemen ze vandaag met jullie door.

Cloud9 heeft uiteraard de grootste transfer move gedaan van de LCS. Met de komst van Perkz hebben ze een sterke midlaner aan hun roster toegevoegd. Perkz gaat in het team spelen met nieuwe toplaner Fudge, jungler Blaber, ADC Zven en support Vulcan. Team Liquid haalde ook een speler uit de LEC weg met Alphari. Alphari gaat samen spelen met jungler Santorin, midlaner Jensen, ADC Tactical en support CoreJJ. De derde speler uit de LEC dat naar Noord Amerika gaat is de jungler Xerxe. Xerxe gaat spelen bij Immortals. Hier vormt hij een team met toplaner Revenge, midlaner Insanity, ADC Raes en support Destiny. Destiny heeft het na één jaar het wel gezien in Europa en vertrekt als vierde speler naar Noord Amerika vanuit de LEC.

Er zijn nog twee teams in de LCS die zijn roster al compleet heeft. Golden Guardians heeft een roster met toplaner Niles, jungler Iconic, midlaner Ablazeolive, ADC Stixxay en support Newbie. Vervolgens hebben we de 100 Thieves. Hun roster voor volgend jaar is: Ssumday in de toplane, Closer in de jungle, Damonte op midlane, ADC FBI en support huhi. Broxah maakt de overstap van Team Liquid naar CLG waarin hij met de vijfde speler uit de LEC gaat spelen. Toplaner Finn maakt de overstap van Rogue naar CLG. PowerofEvil wordt de nieuwe midlaner van TSM. Bjergsen is gestopt bij TSM en gaat nu verder als Headcoach van het team. Zijn eerste aanwinst is de voormalige LEC speler PowerofEvil.