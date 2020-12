Review: Mortal Kombat 11 Ultimate

Mortal Kombat 11 is de ultieme, definitieve versie van Mortal Kombat 11 en een meer dan prima en zeer compleet instapklare Mortal Kombat om next-gen mee af te trappen. Supersnel Fatality halen door de bliksemsnelle SSD.

Mortal Kombat 11 van NetherRealm Studios verscheen begin 2019 al met veel lof. Ondertussen zijn er verschillende uitbreidingen verschenen in de vorm van ‘Kombat packs’ met nieuwe vechters en skins, maar ook een verhaaluitbreiding in ‘Mortal Kombat 11: Aftermath’. Met Mortal Kombat 11 Ultimate heb je direct het hele pakket compleet.

Veel vlees aan het bot

Indien je op zoek bent naar dé next-gen fighter op dit moment dan zit je met Mortal Kombat 11 Ultimate wel goed. Het maakt niet uit of je de Playstation 4 versie hebt van de base-game, Aftermath uitbreiding, of Ultimate versie. Alle versies mag je kosteloos upgraden naar de Playstation 5 versies. De Xbox versie maakt gebruik van Smart Delivery, waardoor je op Xbox ook eenvoudig overstapt naar de verbeterde versie op Series X.

Je stapt direct in met alle 37 vechters, het complete verhaal van Mortal Kombat 11 en een aantal speltypen, waaronder multiplayer met cross-play functionaliteiten. Liefhebbers van Mortal Kombat kunnen hun hart ophalen in deze complete versie, want er is meer dan genoeg te doen. Maar ook voor nieuwelingen, die enigszins nieuwsgierig zijn naar deze oude franchise, of na een aantal jaar even terug willen komen, wacht een warm welkom.

Ikzelf ben ook zo iemand die in de tijden van de originele Playstation en Playstation 2 graag aan de slag ging met onder andere Mortal Kombat en Tekken. Het waren dé multiplayer games om samen met een vriend op de bank te spelen. Door alle knopjes tegelijk in te rammen op de controller voerde we soms de meest wreedste combo’s uit, puur toevallig.

Hoe zat het ook alweer?

Laat je dus vooral niet afschrikken als je misschien 1, 2 of 3 generaties aan Mortal Kombat hebt overgeslagen. Alhoewel de games een verhalende modes hebben, welke in dit deel best wel netjes is uitgewerkt, is het uiteraard niet waar deze fighter het van moet hebben. Het gaat allemaal om de wrede kombat, en die is driedubbel aanwezig.

Indien je niet heel bekend bent met deze franchise of andere fighting games is er een uitgebreide tutorial die je kunt volgen waarin de hele game wordt uitgelegd en je aan de slag kunt gaan met de verschillende technieken. Hoe werken hoge en lage aanvallen? Hoe gebruik je objecten uit het speelveld om te gebruiken voor wrede acties? En hoe voer je een misselijkmakende finisher uit die je tegenstander waarschijnlijk niet overleeft? Het zit er allemaal in en je kunt er op je eigen tempo door heen wandelen. Vervolgens kan je aan de slag met de meat van de game.

Er was eens

Als je door de bomen het bos niet meer ziet, begin dan gewoon met het verhaal. Hierin speel je verschillende personages door verschillende settings met verschillende vijanden. Het verhaal speelt zich een beetje af als een film, met tussendoor gevechten die jij moet uitvoeren. Het vertellen van het verhaal in deze game wordt echt heel goed gedaan. De scenes zijn mooi in elkaar gezet en de transities naar de vechtmomenten worden zo goed als naadloos er tussen in gewoven. Vooral als je je bedenkt dat het eigenlijk gewoon een fighting game, is het heel erg indrukwekkend wat NetherRealm Studios met het verhaal heeft kunnen doen.

Het verhaal zelf, op zich, is niet heel erg memorabel. En dat begint allemaal met een time-keeper en een time-paradox, waardoor heel het plot op hol slaat. Het is een beetje zo’n ‘hier gaan we weer’ verhaal. De presentatie is echter op en top voor dit soort game, waardoor het toch vermakelijk blijft om door heen te banjeren. Afhankelijk van hoe goed je het doet op het einde zijn er een aantal verschillende eindes. Alhoewel er maar één einde is waar het verhaal van Aftermath op doorborduurt. Je hoeft niet per se dat einde te behalen om de uitbreiding te kunnen spelen, het is enkel plot-technisch zo.

Round 1

Waar het natuurlijk allemaal om draait in de game is het knokken en de wreedste combo’s uitvoeren om je tegenstander letterlijk en figuurlijk uit te schakelen. Het vechten in deze game werkt heel erg lekker en soepel. Het speelt op een manier zoals je verwacht van een fighter op console op de meest positieve manier die je kunt benoemen. Het uitvoeren van dergelijke combinaties kan soms wat tricky zijn, maar dat ligt eerder aan mij, dan aan de game.

Er zijn 37 verschillende fighters en je kunt de fighters ook nog veranderen van uiterlijk met skins. Iedere fighter speelt uniek op zijn eigen manier en alle fan-favorieten zitten hier natuurlijk ook in. Aangezien we Mortal Kombat allemaal kennen uit de vroege jaartjes, worden bepaalde actiehelden uit die tijd ook beschikbaar gemaakt in Mortal Kombat 11 Ultimate. Zo speel je bijvoorbeeld met de Terminator als Arny, met Rambo als Sylvester Stallone, RoboCop en zelfs Joker uit Batman!

Het gaat hierbij zelfs iets dieper dan slechts een aantal extra personages met bekende voice-lines en een bekend uiterlijk. Ze interacteren ook met elkaar op een bepaalde manier. Zo viel me op dat in het begin van een ronde Rambo en de Terminator een kleine woordenwisseling hadden. Klein detail, maar het verrijkt toch een beetje de ervaring.

Verdict

Mortal Kombat 11 Ultimate is dé fighting game op next-gen op dit moment. Je zit vliegensvlug in de actie, het ziet er allemaal gruwelijk uit en het speelt lekker soepel. Het is daarbij een overcompleet pakket met enorm veel fighters om te proberen en een prima verhaal-mode om mee aan de slag te gaan om jezelf iets meer te verdiepen in de personages en het overkoepelende verhaal. Het draait zich uiteindelijk allemaal om een lekker potje knokken en daar biedt Mortal Kombat 11 Ultimate je meer dan genoeg mogelijkheden toe.