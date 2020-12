Review: Demon’s Souls – You Died in 4K

Demon’s Souls op Playstation 5 is een volledige remake van From Software’s Demon’s Souls uit 2009. De eerste game uit de inmiddels gigantisch geliefde souls-franchise keert terug, beter dan ooit tevoren.

De remake van de ontzettend geliefde Demon’s Souls kwam volledig in handen te liggen van Bluepoint Games. Geen onbekende naam als het gaat om Sony Remakes. Ongetwijfeld is dit het aller grootste en misschien wel meest belangrijke project tot nu toe. Een klassieke en geliefde Playstation 3 klassieker, net op tijd voor de release van de Playstation 5. Een match made in heaven? Een match made in Nexus. Let’s dive in!

Even gruwelijk, maar dan nóg gruwelijker

Demon’s Souls is niet voor iedereen weg gelegd. Het is een hele pittige en soms oneerlijke game, maar dat hoort allemaal bij het totaalplaatje. De hoge drempel en de vele one-shots schrikken veel spelers misschien af en dat is enigszins begrijpelijk. Niet alles is voor iedereen, maar Demon’s Souls kan wel voor iedereen iets betekenen. Het is zonde om deze prachtige creatie weg te wuiven op basis van de hoge moeilijkheidsgraad. Ja, de game is enorm pittig en ja het is af en toe heel erg frustrerend, maar in the end, is het ’t allemaal dubbel en dik waard. Er is geen ‘Easy’ mode om iedere Playstation 5 speler te pleasen met deze echte eyecatcher. Maar er zijn genoeg manieren om de game een stuk makkelijker te maken. Later in deze review komen we terug op een aantal manieren om nieuwe spelers kennis te laten maken met Demon’s Souls.

In zijn kern is Demon’s Souls dezelfde game als 11 jaar geleden. De game is helemaal opnieuw ontwikkeld, maar speelt nagenoeg hetzelfde. Er zijn veel kwaliteitsverbeteringen om de gameplay nog fijner te maken. Combat en de manier hoe de game zich afspeelt is zo goed als onveranderd. Sterker nog is de kans groot dat exploits en glitches van 11 jaar geleden ook werken in de Playstation 5 Remake. Zo kan je de Armoured Spider safespotten en Old King Doran nog steeds van de trap af gooien, net als 11 jaar geleden. Een beetje valsspelen? Zie het eerder als een creatief alternatief, en ‘misbruik’ maken van deze trucjes is precies wat Demon’s Souls verdient.

Less is More in Demon’s Souls

Een beroemde uitspraak waar je echt voorbeelden voor nodig hebt om het te begrijpen, ‘Less is More’. Is vooral toepasselijk bij Demon’s Souls. Deze game ademt deze uitspraak en die adem voel je ritselen tussen de dode takken van bomen en door de dikke muren in het kasteel van Boletaria. Mysterie, raadsel en duisternis is de verhalende drijfveer door de game. Er wordt niet veel uitgelegd, maar gaandeweg ontdek je meer van de wereld om je heen en waarom die er zo bij ligt als nu. Je moet wel zelf op zoek gaan naar de antwoorden. Het is niet cryptisch, maar verborgen en zeer zeker interessant genoeg om toch het zijweggetje in te slaan, op zoek naar iets wat je meer kan vertellen over de wereld om je heen, al komt het zijweggetje vaak met een nog onbekend gevaar.

Zo goed mysterieus is Demon’s Souls in het schetsen van de setting om je heen. Je wilt meer weten, je wilt op ontdekking uit gaan en daar voor neem je de ontzettend grote, immens grote risico’s voor lief. En wat blijkt? In veel gevallen krijg je gewoon een stomp in je gezicht, of er nu wel of niet iets te vinden valt, je moet er waarschijnlijk een keer voor terug komen.

De game is rijk gevuld met lore, kennis, verhaal en zelfs personages met eigen verhalen. Voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het is niet alleen maar een rollercoaster met moeilijke en geduldige combat. Het is veel meer dan dat, maar het wordt je niet voorgeschoteld. Dat geldt overigens voor alles in deze game.

Hoe Demon’s Souls bedoeld is

Je komt er niet om heen, maar Demon’s Souls op Playstation 5 voelt aan als de game die From Software heeft willen maken. We slaan een generatie over en de Playstation 5 maakt het mogelijk. Het is, in mijn ogen, op dit moment de mooiste game op de Playstation 5 en ik ben waarschijnlijk niet de enige met deze mening. Vandaar dat Demon’s Souls op Playstation 5 waarschijnlijk een hele hoop nieuwe spelers introduceert met de Souls-genre.

Het speelt ook echt ontzettend lekker op Playstation 5 en je hele playthrough is zo goed als naadloos. Er zijn eigenlijk geen loading screens. Tijdens het swappen van werelden zie je 3 seconden een beetje mist in je beeld en daar ben je weer, tijd om het opnieuw te proberen en weer dood te gaan. Er is zo goed als geen downtime en daarom voelt de wereld ook meer als een geheel dan tevoren. Het is geen open-wereld waar je in speelt, maar je speelt in 5 thematisch van elkaar verschillende werelden. Deze werelden zijn weer opgedeeld in sub-levels waar over het algemeen naar gerefereerd wordt alsof het Super Mario Bros. is. 1-1 is Gates of Boletaria, 1-2 is Lord’s Path en ga zo maar door. Het volt echter niet meer aan als een level, want je kunt, als je wilt, van voor tot achter lopen aan een stuk door zonder onderbrekingen. Je speelt dus in redelijk grote open gebieden waarbij de Nexus fungeert als hub met portalen naar die verschillende gebieden.

Voor alle Demon’s Souls beginners

Helemaal nieuw in de Souls-genre? Dan kan het nogal eng zijn om te beginnen met deze onvergetelijke reis. Gelukkig zijn er een hele boel manieren om je eerste aanvaarding met de Tower Knight een stuk eenvoudiger te maken dan je misschien zou verwachten. Het begint allemaal met het kiezen van een class. Het kiezen van een class is een belangrijke keuze voor de eerste paar uur in het verhaal, maar uiteindelijk kan je je hele personage smeden naar je eigen smaak en speelstijl. Het is bovendien een echte RPG met zeer sterk verschillende manieren om de game te spelen. Voor nieuwelingen is het in ieder geval aan te raden om te kiezen voor de Royalty class. Deze class begint namelijk met een toverstafje, een ring die mana genereert en een hoofddeksel die manabonus geeft. Je begint ook met een krachtige spreuk die heel veel vijanden in de eerste wereld al kan one-shotten, op afstand!

Al vroeg een sterk wapen

Aangezien je ook begint met een waardeloze rapier, is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk (na het verslaan van de eerste baas) op zoek gaat naar een nieuw wapen. Dit is ongetwijfeld het lastigste karwijtje want hiervoor moet je naar wereld 4-1 om de Crescent Falchion te halen. Dit zwaard is absurd sterk en trekt je met enige gemak door de eerste tientallen uren van de game.

Let op je Souls

Zielen die je opslurpt door het doden van vijanden en demonen dienen zowel als XP om levels omhoog te gaan en als betalingsmiddel bij de verschillende verkopers. Als je dood gaat verlies je al je zielen. Deze kan je oprapen waar je bent gesneuveld, indien je niet het lootje legt vóór je opnieuw bij je zielen komt. Je kunt pas level-up gaan na het verslaan van de eerste baas. Keer zodra dit kan terug naar de Nexus, volg de korte instructie op en begin met het bouwen van je personage. Als je dood gaat als mens, keer je terug als ziel met 50% van je levens. In de eerste toren van wereld 1-1 ligt een ring waardoor je in ziel-vorm 75% levens hebt in plaats van 50%. Ongetwijfeld de belangrijkste ring voor een groot deel van je playthrough, want je gaat heel veel tijd spenderen in deze ziel-vorm.

Bossfight snel opnieuw proberen?

De tweede baas in het spel kan al een grote sprong maken in moeilijkheidsgraad. Niet alleen het gevecht zelf, maar ook de weg er naar toe. Je moet namelijk een brug oversteken waar een draak steeds de weg voor je in de fik steekt. Als je verbrand wordt, ben je zo goed als dood, maar er zijn ook vijanden die op de loer liggen op deze brug. Op het laatste stukje vóór de baas wachten een paar kruisboogschutters en blauwe-ogen ridders op je. Een benauwde situatie, maar hak even snel door de kruisboogschutters heen en rol vervolgens je weg naar de mist om het Tower Knight gevecht aan te gaan.

De weg van het terugkeerpunt naar de baas toe is al een heel karwij op zich en is niet zo eenvoudig meer als de weg naar het eerste gevecht vanaf het terugkeerpunt. Er is helaas geen snellere manier om bij deze baas te komen, maar je kunt wel valsspelen. Ga je dood tijdens het gevecht? Sluit de game dan volledig af vóórdat je terugkeert bij de Archstone. Zodra je het spel opnieuw opstart, sta je weer vóór de mistbank bij de bossfight en kan je het direct opnieuw proberen. Rinse & Repeat until success.

Verdict

Demon’s Souls is een prachtige en gruwelijke game op Playstation 5. In zijn kern nog steeds dezelfde game als 11 jaar geleden. Maar met kleine kwaliteitsverbeteringen om de ervaring nóg beter te maken. Een naadloze gruwelijke ervaring die je eigenlijk geprobeerd moet hebben. Zelfs als je normaal niet zo geïnteresseerd bent in de Souls-genre.

Het spelen van deze klassieker in een modern jasje op zich is al een hele beloning. Laat staan als je ook eindelijk die ene baas verslagen hebt en verder kunt gaan met je ontdekkingstocht.