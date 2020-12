Winnaars van de Valorant First Strike event

Afgelopen weekend werd de eerste officiële toernooi van Riot Games voor Valorant gespeeld. Het event werd gespeeld over een flink aantal regio’s. First Strike event was een goede stap voor het nieuwe kindje van Riot Games. Het event werd goed bekeken op onder andere Twitch. Hoogste peak aan kijkers was tijdens de finale van Noord Amerika. Er keken toen ruim 300.000 kijkers. In Europa was het hoogte punt rond de 106.000 kijkers. Voor Riot Games een prima start, dat hopelijk volgend jaar een goed vervolg kan krijgen.

In Noord Amerika was het 100 Thieves die als eerste de beker mochten op tillen. In de finale werd Team Solo Mid verslagen met 3-1. Op de derde en vierde plek eindigde Envy en Sentinels. Op de laatste vier plekken stonden Immortals, Renegades, T1 en FaZe Clan. De finale werd tussen Team Solo Mid en 100 Thieves werd het beste bekeken door 300,112 kijkers. De halve finales werden ook goed bekeken. Sentinels tegen 100 Thieves waren goed voor 124.170 kijkers en Team Solo Mid tegen Envy was goed voor 109.344 kijkers. Hiermee was het Noord Amerika dat het beste werd bekeken van alle Valorant First Strike events die er waren.

De kijkcijfers van Valorant First Strike event in Europa waren wat minder dan die van Noord Amerika. Maar toch waren daar al wat positieve cijfers om te zien. Niet de finale maar de halve finale werd het beste gekeken. G2 Esports tegen Team Heretics was goed voor 106.954 kijkers. De finale tussen Team Heretics en SUMN FC werden door 89.125 kijkers bekeken. De finale werd gewonnen door Team Heretics. De eerder genoemde grote teams G2 Esports, Team Liquid en FunPlus Phoenix konden het nog niet waar maken tijdens het eerste event. Geheel onverwacht en verdiend werd de finale gespeeld door de kleinere teams: Team Heretics en SUMN FC. Team Heretics won het event met 3-1 van SUMN FC.