Kijk deze week naar The Game Awards

Het jaarlijkse evenement van Geoff Keighley keert terug voor ons op 9 december 2020. In de nacht van donderdag op vrijdag staat er een nieuwe award show klaar met een aantal verrassingen.

Je kan nu nog stemmen op jouw ‘Game of the Year’ en wie weet sleept jouw favoriete game ook de prijs binnen. The Game Awards blijft ieder jaar maar groeien en vorig jaar was het de meest bekeken award show in de entertainment industrie. Dit jaar staat er wederom iets groots in de planning. Veel presentatoren, waaronder Tom Holland, bekend als Spider-Man uit de films en als toekomstige Nathan Drake uit de Uncharted film. Nolan North, de stem van Nathan Drake is er bij en nog veel meer andere bekende personen.

Je kan nog stemmen! Er zijn verschillende categorieën met verschillende games er in. Zo worden er prijzen uitgereikt voor 2020’s beste sport-game, beste RPG, Beste tekenstijl, beste muziek, audiodesign en ga zo maar door. De grote prijs: Game of the Year kan dit jaar gewonnen worden door:

Nieuwe aankondigingen

The Game Awards staat inmiddels ook bekend om zijn vele nieuwe aankondigingen. Nieuwe titels worden getoond en games in ontwikkeling worden getoond met nieuwe beelden. Vorig jaar mochten we al veel nieuwe titels zien tijdens de show. Dit jaar gaat dat niet anders zijn. De grote vraag blijft natuurlijk: Wat gaan we zien? En van wie?

Veel fans verwachten dat we eindelijk meer te zien krijgen van Elden Ring. From Software’s game in ontwikkeling. Dragon Age keert terug naar de Game Awards met nieuws, maar er is nog veel meer. Zien we iets nieuws van Sony? Van Microsoft? Nintendo misschien?

Wie gaat er naar huis met de Game of the Year prijs? Donderdag op vrijdag nacht volg je het live vanaf 1:00.