Saboteur: Schatten zoeken met valkuilen

Saboteur is ooit begonnen als een klein kaartspelletje dat je snel en gemakkelijk op tafel kon leggen. Inmiddels is er een uitbreiding voor het kaartspel gekomen, een twee speler editie en een bordspel. Eigenlijk kan je het spel nu spelen met verschillende groepsgroottes. Of je nu met zijn tweeën bent of met zijn twaalven met alle edities in huis ben je gewapend voor elk spel. Saboteur is een leuk spel waarbij je samen speelt maar ook tegen elkaar speelt.

Saboteur is een spel waarin je doel als speler is om schatten te vinden. Dit doe je door een gangenstelsel te maken richting de schatlocaties. Wie als eerste bij de schat is krijgt de meeste punten. Aan jou dus de taak om daar als eerste te komen, maar dat willen de andere spelers natuurlijk ook. Zij kunnen je pad moeilijker maken door je gereedschap te slopen of door obstakels te plaatsen. Ook kunnen ze je pad langer maken door bijvoorbeeld bochten neer te leggen die de andere kant op gaan. Naast je medespelers is er ook nog een Saboteur in het spel. Deze zal koste wat het kost zorgen dat de schatzoekers niet bij de schatten aankomen. Dit doet hij door paden te blokkeren, gereedschap te slopen of door kaarten weg te spelen. Want als er geen kaarten meer zijn eindigt de ronde en wint de Saboteur.

Het spel is zowel coöperatief als competitief. En dat geldt voor elke editie. In de basisspel ben je of schatzoeker of een Saboteur. De schatzoekers werken samen tegen de Saboteur. De twist zit er daarna nog in, dat tijdens het spel alle rollen geheim zijn voor elkaar. Enkel door vertrouwen en bedrog kan een van de twee partijen winnen. Met de uitbreiding komen er een paar nieuwe rollen bij het spel. Bijvoorbeeld een Chef die wint als de schatzoekers winnen. Daarnaast heb je het bordspel dat de spelers opdeelt in twee teams van geel en blaauw. Binnen die teams zitten zowel schatzoekers als Saboteurs en nog een paar rollen. Dit zorgt voor weer een compleet nieuw dynamiek in het spel. Saboteur is een leuke gezellige bordspel als je van samenwerken houdt met wat competitie elementen erin.