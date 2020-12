Dead by daylight komt met bloedstollend nieuw hoofdstuk

A Binding of Kin, het nieuwe enge hoofdstuk van Dead by Daylight is recent uitgebracht. Met onwijs origineel concept is dit monster, of moet ik zeggen monsters, in staat de stoerste gamers de rillingen te bezorgen.

Zoals de naam al doet denken van de Dead by Daylight killer is deze killer speciaal. Het is er namelijk niet één maar twee alles verwoestende killers waar de overlevenden tegen moeten strijden. De Twins, Charlotte en Victor komen uit de zeventiende eeuw. Geboren als Siamese tweeling in een eeuw waar dat niet geaccepteerd werd. Al helemaal omdat Viktor uit de buikwand van Charlotte kwam en altijd onderontwikkeld bleef als klein kind. Al vanaf de geboorte werden ze bespot, gehaat en achtervolgd. Hun moeder vocht voor haar kinderen en probeerde ze uit alle macht te beschermen. De vervloekte familie moest vluchten wegens verdenking van hekserij. Mensen dachten dat Victor en Charlotte geboren waren uit zwarte magie. Na jaren ondergedoken te zitten en voedsel te stelen om te overleven werden ze gevonden en vervolgd. De tweeling moest toezien hoe hun moeder werd verbrand op de brandstapel en zelf werden ze door mensen met duistere cloaks meegenomen voor helse experimenten.

Tot op een dag Charlotte en Viktor konden ontsnappen door brand te stichten. Het vuur greep razendsnel om zich heen. De tweeling moest vluchten, van de experimenten, de wrede mensen en het vuur. Uiteindelijk weet Charlotte te ontsnappen van de vlammenzee. Ze kijkt naar haar buik en ziet dat haar broer levenloos uit haar lichaam bungelt, Viktor heeft de vlammenzee niet overleefd. Het laatste beetje goede wat in Charlotte huisde is niet meer. Na het verlies van haar moeder en nu ook haar geliefde broer is het laatste sprankje hoop op. Een grote haar groeit voor mensen terwijl ze maanden zwerft door bossen en steden. Stelend voor voedsel en rillend van de kou. Tot op een dag de kou en honger haar laatste adem nemen, nog altijd met Viktor bungelend aan haar.

De killer

De Twins jagen in Dead by Daylight niet aan elkaar gelinkt. Victor heeft de mogelijkheid gekregen zich los te trekken van Charlotte zodat de killers samen op onderzoek uit kunnen. Blood Bond gebruik je in de game om je te scheiden van Victor, je kan dan kiezen om één van de twee te spelen. Wanneer Victor los is kan je als Charlotte zien waar overlevenden zijn als Victor in de buurt is. Maar pas op, wanneer je Charlotte bestuurt kan Victor vermorzelt worden door survivors. Dan duurt het even voor je Blood Bond weer kunt gebruiken. Victor kan niet alleen rondkijken, maar ook springen op spelers.

De Dead by Daylight perks van Charlotte en Victor maken het duo tot een weerzinwekkend monster. Neem bijvoorbeeld Hoarder, wanneer spelers een kist vinden en deze doorzoeken of wanneer spelers een item van de grond rapen geven ze hun locatie af aan Charlotte. Of gebruik Oppression wanneer je houdt van moeilijke generatoren. Wanneer je een generator sloopt zullen andere generatoren ook stuk gaan. Wanneer spelers ze weer willen maken zullen ze een extra moeilijke skill check krijgen. Tot slot heb je Coup de Grâce. Wanneer de spelers een generator maken krijgt de tweeling een token. Wanneer de killer een token gebruikt krijgt je eerste Lunge Attack meer range!

De Survivor

Uiteraard hoort bij een nieuw hoofdstuk van Dead by Daylight ook een nieuwe survivor. Élodie Rakoto is het nieuwe karakter voor de survivor lijst! Ze is onwijs slim en dat zien we terug in haar perks. Je begint je trial met drie tokens als je de perk Appraisal gebruikt. Wanneer je een kist tegenkomt waar een andere speler al wat uit gepakt heeft kan je een token inleveren. Je mag dan opnieuw de kist doorzoeken voor een item. Ook kan je kisten sneller onderzoeken. Deception gebruik je om de killer om de tuin te leiden. Deze perk maakt het alsof je in een locker kruipt terwijl je dit eigenlijk dus niet doet. Wanneer het triggereintd laat je ook voor drie seconden geen rode markings achter. Tot slot beschikt ze over Power Struggle. Wanneer je opgepakt wordt door de killer kan je heel hard struggelen, zo hard dat het mogelijk is om een pallet om te gooien om zo de killer te stunnen en jezelf te bevrijden!

Durf jij het aan? Schaf dan nu het nieuwe hoofdstuk aan!

