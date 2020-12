PUBG seizoen 10, wat te verwachten?

Ook bij PUBG komt er een nieuw seizoen aan, we zijn zelfs aangekomen bij het tiende seizoen! Dat gaat hard voor alle PUBG spelers, het voelt als vorige week dat het eerste seizoen in ging.

Natuurlijk is ook de PUBG update 9.1 live gegaan, waar wij al eerder over schreven. Hierbij zit een nieuwe map! Paramo, het bergachtige gebied is speelbaar en onwijs dynamisch. dit komt door een actieve vulkaan dat om de zoveel tijd extra lava het gebied in laat lopen. Je speelt dus niet alleen tegen de andere spelers maar nu ook tegen de omgeving! Lava is namelijk minstens zo dodelijk als een granaat knuffelen. Wanneer je de highlands wilt bezoeken in de map, kan dit alleen via een helikopter. Alleen motoren zijn te vinden op deze map en de blauwe cirkel doet meer schade, ook in vroege tijden van je game.

Met seizoen 10 komt PUBG met een andere nieuwe map. Een eiland waar je vecht in Haven. Dit was een grootse plek voor de steenkool industrie rond 1980 en is daarna in zijn verval geraakt. Dit geeft je een inzicht in hoe de map er uit zal zien. Een stad waar je veel nieuwe plekken heb om het spel op een andere manier aan te pakken. Ook vecht je hier niet alleen tegen de andere spelers. Haven wordt namelijk bewaakt door zijn bewoners. Via land en lucht kunnen zij je spotten en doden. Helikopters vliegen rond met zoeklichten en zwaar bewapende auto’s rijden door de straten. De mensen in de wagens proberen je ook om te leggen.

Drop in deze PUBG seizoen 10 special map en klim je een weg in ranked! Haven is speelbaar voor 32 spelers en voor Duo Mode only (ook te spelen als één persoon).