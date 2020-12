Crimson Desert krijgt gameplay beelden

Black Desert On… ik bedoel: Crimson Desert krijgt eindelijk wat meer gameplay! Het is alsware de single player story driven ervaring die Black Desert Offline had kunnen heten. De nieuwe gameplay beelden zien er in ieder geval veelbelovend uit, check ze hier beneden!

Crimson Desert is een volledige RPG die in de winter van 2021 zal moeten gaan verschijnen! De game wordt op de markt gebracht als een open world action adventure game met een hoge focus op storytelling en over-de-top combat. De game komt van Pearl Abyss, voornamelijk bekend van Black Desert Online. Spiritueel gezien zal Crimson Desert dan ook dienen als een offline variant van de MMORPG.

Dit zie je direct terug in art direction, graphics, combat en muziek. Het mooie hieraan is, dat Black Desert een fantastisch mooie game is en een erg toffe MMORPG, die vooral terug werd gehouden door eeuwige grinding sessies waar geen einde aan leek te komen. Een offline verhaal gedreven ervaring kan dus eigenlijk alleen maar goed uitpakken, toch? Nou, oordeel zelf!

De game ziet er fan-tas-tisch uit! Daar is geen ontsnappen aan. Wat ik persoonlijk erg tof vind, is hoe de ontwikkelaars niet bang zijn om ook te laten zien dat ze nog volop aan het ontwikkelen zijn. Je ziet her en der wat glitchende haren, bugs, oneffenheden en frame drops. Echter is de game nog een work in progress en is het alleen maar eerlijk om zo open te zijn in je gameplay trailer. Verder vonden wij op de redactie dit een veelbelovende trailer, die laat zien hoe open wereld games eruit kunnen zien op next-gen!

Mensen vergelijken de game met Final Fantasy 16 en Dragon’s Dogma, beiden titels die hoog geanticipeerd zijn of waren! Kijk jij uit naar de game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!