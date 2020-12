BioWare toont beelden van een nieuwe Mass Effect

Mass Effect Will Continue, daar sluit The Game Awards 2020 mee af, net vóór dé Game of the Year wordt getoond. Deze prijs ging uiteraard naar The Last of Us Part 2, zoals velen al hadden voorspeld.

Andromeda was een vergissing, Mass Effect 3 was een teleurstellend einde van de trilogie, maar BioWare is nog niet klaar. Er komt een trilogie aan met de Legendary Edition, maar daar stopt het nog niet. Er komt naast de trilogie een gloednieuwe game in de veelgeliefde franchise. Het lijkt op een Mass Effect 4, maar net als bij Dragon Age, zien we geen nummer op het einde.

Waar Dragon Age lijkt op een soft-reboot met het hele “new Hero” verhaal en de turbulente ontwikkeling, lijkt het bij Mass Effect op een vervolg. Mass Effect Will Continue. Dat zegt het einde van de teaser trailer. Aangezien we binnenkort een remaster krijgen van de Mass Effect Trilogy is het aanzienlijk dat het verhaal van de originele trilogie wordt uitgebreid in deze nieuwe game.

Een vervolg op Andromeda is dan weer niet aannemelijk omdat die game simpelweg geflopt is. We sluiten af met een nostalgische blik, want niemand minder dan Liara verschijnt in beeld. Wat heeft ze vast? Het is een stuk metaal met het N7 logo er op. Is dit wellicht afkomstig van het harnas van Commander Sheppard?

BioWare houdt ons voorlopig nog in spanning, want het lijkt er niet op dat we snel meer mogen verwachten van de nieuwe Mass Effect game. De trilogie komt eerst nog onze kant op, dus daar houden we ons voorlopig wel zoet mee. Kijk jij uit naar het vervolg van deze franchise?