Van Dead Space naar The Callisto Protocol

The Callisto Protocol zal in 2022 uit moeten gaan komen voor de huidige ‘next’ generatie aan consoles en PC! De game geeft dan ook die echte Dead Space vibes af, waar horror en sci-fi samenkomen tot een nieuw en vooral erg eng verhaal. Schofield laat dan ook weten dat ze streven naar het maken van de meest enge game die beschikbaar zal zijn op de nieuwe generatie. Bekijk de Tweet en cinematic teaser hier beneden!

On behalf of everyone @SD_Studios, we hope you enjoyed your first peek at #CallistoTheGame – We’re here to make the most terrifying game of all time. Head to https://t.co/ZlZ6ofbOWs to learn more and join the community!

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) December 11, 2020