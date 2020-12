Je nieuwe droombaan: Pokémon Consultant

Ja, echt. Als je een grote fan bent van Pokémon, met een nadruk op ‘grote’ is dit misschien wel dé baan voor jou. Een echte Pokémon Consultant. Chinese tech-gigant Tencent is er naar op zoek.

Tencent, een grote speler op gebied van gaming in hoofdzakelijk de Chinese markt is op zoek naar Pokémon fans. Er zijn 19 baanopeningen beschikbaar die in het teken staan van Pokémon. De meest opvallende in het rijtje is wel de “Pokémon Consultant”. Wat deze baan precies betekent is nog maar de vraag, maar indien je je beschikbaar stelt, is het voor jou zeker geen uitdaging. Het lijstje met eisen voor de baan is namelijk niet mis. Indien je een Pokémon Consultant wilt worden heb je maar liefst het volgende nodig:

Je moet alle Pokémon games hebben uitgespeeld met meer dan 900 uur speeltijd.

Ken de geschiedenis van Pokémon.

Master Ball rang in Pokémon.

Je moet meer dan 500 aflevering van de animeserie gezien hebben.

Ondertussen is het aanbod van deze baan weer offline gehaald. Alle andere 18 banen zijn wel nog beschikbaar. Er kunnen maar twee dingen gebeurd zijn in deze korte periode. Enerzijds hebben honderden Pokémon meesters zich aangemeld voor de Pokémon Consultant baan en is het selectieproces begonnen. Anderzijds beseffen ze misschien dat ze iets te streng zijn en het lijstje gaan aanpassen met iets meer realistische eisen. Een lijstje eisen zodat je naast het spelen en kijken van Pokémon ook nog wat tijd over hebt om je baan als Pokémon Consultant 40 uur per week uit te voeren.

Zou jij in aanmerking komen voor deze unieke baan?