Review: World of Warcraft: Shadowlands

Alhoewel Blizzard het wiel niet opnieuw uit zal vinden met de zoveelste World of Warcraft uitbreiding, lijkt Shadowlands eindelijk weer een veelbelovende expansion te worden. Maar, is dit uiteindelijk echt zo? Wij hebben onze tijd genomen, dus lees het in onze review!

Ja, Shadowlands had net als iedere MMORPG launch een boel serverproblemen. Hierdoor kon ik bijvoorbeeld de eerste week al bijna niet spelen. Maar, ik kan weinig tot geen MMORPG launches in mijn herinneringen vinden, die geen absurde bugs of server problemen hadden. Shadowlands zal niet de hoogste piek van World of Warcraft terughalen, maar beloofd wel wederom om de kracht van WoW te mengen met toch wel een aantal nieuwe ideeën voor de game. Pakt dit goed uit?

To the afterlife!

We hebben allemaal wel de befaamde cinematic gezien, waar Sylvanas met gemak de kroon van de Lich King in stukken breekt. Shadowlands is dan ook een direct vervolg op Battle for Azeroth. Met het openbreken van deze kroon is er een weg geopend voor zowel Sylvanas als de helden, om naar de Afterlife te gaan. Terwijl Sylvanas op zoek gaat naar de Jailer, gaan wij opzoek naar wat er in gods naam allemaal gebeurd is. Dit doen we in een aantal zones, waar we kunnen duiken in nieuwe verhalen, unieke gebieden en aardig wat nieuwe endgame content!

Waar spelers niet blij mee waren, was dat de verhaallijn van Battle for Azeroth een boel gaten had, evenals wat problemen met de verhaallijn. Schrijvers voor de game die personages keuzes laten maken die compleet out of character zijn, brak voor mij de grote verhaallijn een beetje op. Buiten dat was het wederom een farm feest, waar je de hele uitbreiding kon spelen met één skill, die niet eens gebonden was aan jouw class. De expansion deed ook veel goeds, voor onder andere de muziek, grafische upgrades, base gameplay en ga zo nog maar even door. De verhaallijnen die je speelt in Shadowlands, zijn in ieder geval al een stuk beter uitgeschreven. Blizzard heeft bij een boel elementen teruggekeken naar oudere expansions, evenals andere MMORPG, wat uiteraard prima is.

Help!!

Hemel en Hel worden op je neergestort in Shadowlands, dus je kan best wel wat mensen gebruiken die je komen helpen. Ja, je zal bekende als Thrall en Jaina tegenkomen op je reis, met wat verrassingen her en der. Maar, Covenants is waar je naartoe wilt werken. Er zijn 4 story zones, met ieder een eigen covenant. Die Covenants geven je wat leuke en minder leuke dingen. Zo krijg je weer wat exclusieve abilities en een eigen skill tree. En ja, er is ook weer een soort order hall, ditmaal gethematiseerd naar jouw Covenant. Echter is alles veel beter uitgewerkt dit keer, buiten dat hebben de keuzes die je maakt iets meer impact op jouw eigen verhaal. Niet per sé op de wereld zelf, maar wel op hoe jouw personage door het verhaal zal lopen. Ook dit is al veel beter uitgewerkt dan Battle for Azeroth.

De vier unieke zones waar jij van level 50 naar level 60 zal levelen, zijn stuk voor stuk echt fantastisch. O, ja, bijna vergeten! Cijfers zijn weer omlaag gedrukt, eindelijk! Ik zag mezelf nu niet per direct levelen van 120 naar 130. No, thank you. De game ziet er hoe dan ook veel beter uit dan ooit tevoren. Alhoewel ik er van overtuigd ben dat het nog beter zou kunnen. Echter is het toffe aan WoW dat de game te spelen is op een aardappel, als je wat grafische instellingen aanpast.

Shadowlands

In de 10-15 uur die je bezig bent in de nieuwe leveling zones, ga je door veel thema’s heen. Bastion gaf mij echt die hemelse vibes. Ardenweald gaf een beetje dat elf-achtige mythische bos gevoel. Revendreth is een gebied met erg veel lagen, dat mij direct dat vampieren gevoel bracht waar ik zo naar op zoek was in nieuwe uitbreiding. Ik kan mezelf helemaal verliezen in deze zone, letterlijk ook, want mijn god wat is dit een doolhof. Maldraxus vond ik de minst toffe zone, en zelfs hier kon ik me verliezen in de details en unieke textures. Maar, deze zone gaf mij een Underworld gevoel. Alsof je even terug in de Undercity bent.

The Maw is het gebied waar de Jailer leiding neemt. Hier vind je ook de toren van Torghast. Hier komen ook een beetje de Assassin’s Creed: Odyssey vibes naar boven. Want, als jij te veel quests hier doet krijg je huurmoordenaren op je af gestuurd door deze zelfde Jailer. Deze zone laat je ook niet mounten. Je kan echter wel shapeshiften, go Druids! Als je te lang te veel doet in deze zone, dan krijg je ook een debuff die letterlijk één ding doet, je langzaam vermoorden. Het is dus een zone met veel haken en ogen en waar je echt op moet letten.

Torghast is echter één van de endgame features. Dit is de toren waar je verschillende verdiepingen moet clearen om steeds hogerop te komen. Hier vind je belangrijke materialen en andere beloningen. Je zal dit moeten spelen voor bepaalde legendarische materialen. Je werkt namelijk naar een Legendary item naar keuze toe, take notes BFA. Torghast is vermakelijk en laat me denken aan games als Dead Cells, waar je richting het Roguelike/ Roguelite speelstijltje gaat.

De classes zijn weer iets meer terug gebracht naar de basics. Wat ik persoonlijk heel tof vind. Ik haal weer erg veel plezier uit het spelen van mijn Druid in bijna alle specs. Het wordt ook makkelijker gemaakt om alternatieve personages sneller en op leukere manieren te levelen. Dit mede door de level squish en het vrij kunnen wisselen van en naar oudere expansions. Dit zorgt ook voor een leukere level ervaring met meer transmogs en een hogere kans op oude mounts door bijvoorbeeld het farmen wat leuker te maken.

Verdict

Alhoewel deze review voornamelijk PvE in acht neemt, zal er voor de PvPers verder ook niet veel veranderen. Als je dat buiten beschouwing laat, is Shadowlands één van de beste expansions sinds jaren. Alle gebieden zijn supertof in elkaar gezet, met alle details van dien. Buiten dat is de gatenkaas van een verhaallijn een stuk beter uitgewerkt dit keer. Als allerlaatst wil ik even kwijt dat ik hoop dat deze expansion de voorliefde voor veel veteranen terug haalt. Toch denk ik persoonlijk, dat het voor WoW tijd is om wat verder te kijken dan de standaard expansions en wat grote overhauls te doen. Buiten dat is Shadowlands een fantastische uitbreiding, die niet het wiel opnieuw uit heeft gevonden, maar wel beter laat rollen.