De Mol en Love Letters: snelle bordspellen voor kerst

De meeste bordspellen vergen wat voorbereidingstijd. De regels moeten gelezen en besproken worden, het speelmateriaal moet neergelegd worden en verdeeld worden. Met de kerst periode worden deze bordspellen ook vaak op tafel gelegd voor het eten of erna. Maar vaak zit iedereen er opgeblazen bij na het gourmetten of na het binnen werken van een 7 gangen diner. Dan wil je eigenlijk lekker uitbuiken en weinig ondernemen om een gezellig spelletje te spelen. Gelukkig zijn er een tal van kleine spelletjes die zo op tafel liggen zoals De Mol en Love Letters.

De Mol en Love Letters zijn van die kleine bordspelletjes van 999 Games die je binnen vijf minuten leert en uitlegt. Heerlijk om te spelen tijdens het uitbuiken of wanneer je een korte tijdsperiode moet overbruggen naar de volgende gang van je kerstdiner. Met Love Letters probeert de speler de liefde te verklaren aan de prinses. Aan de hand van een klein stapeltje kaarten moeten spelers ervoor zorgen dat ze de kaart met het hoogste getal op handen hebben als de stapel met kaarten op is. Er zitten acht verschillende kaarten in het spel met verschillende acties erop. Met deze acties kan je spelers elimineren van het spel of informatie inwinnen over de kaarten die de spelers in hun handen hebben. Een spelletje duurt niet veel langer dan 15 minuten maar biedt genoeg ruimte voor spelers om strategieën te gebruiken en te bedenken.

Naast Love Letters hebben we ook nog De Mol. Niet te verwarren met Wie is de Mol, maar toch komt het enig sinds overeen. Dit spel speel je met tenminste 5 spelers. Je speelt een groep vrijheidsstrijders die missies moeten laten slagen om het spel te winnen. Maar onder deze vrijheidsstrijders zitten enkele mollen. Deze moeten er voor zorgen dat de missies falen. Als dat lukt, winnen de mollen. Wie vertrouw je en wie is er aan het bedriegen? Dat is waar dit spel om draait. Ook dit spelletje leer je binnen 5 minuten. Voor iets meer diepgang kan je ook extra missie kaarten aan het spelletje toevoegen om het nog interessanter te maken.