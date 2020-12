LEC spring split start op 22 januari 2021

De LEC is volgend jaar terug met de spring split. De spring split begint op 22 januari 2021. Voor de teams rest er nog een maand om hun rosters compleet te krijgen. Een maand voor vakantie en om de team synergie op orde te krijgen. Maar ondertussen hebben we het jaar 2020 afgesloten met een All-Stars event. Proffesionals, personalities en veteranen gingen met elkaar de strijd aan in het afsluitings event van League of Legends.

Het All-Stars event is het jaarlijkse afsluiter van een jaar aan competitive League of Legends. Op dit event staat plezier maken op nummer een. Daarnaast zien de fans van het spel de eerste glimpsen van het nieuwe seizoen en hoe de pro spelers de preseason patch zien. De deelnemers uit de LEC hebben de eer hoog gehouden tegen hun rivaal de LCS. Op zondag speelden de twee rivaliserende regio’s tegen elkaar. In de eerste game waren het de personalities uit beide regio’s die het tegen elkaar opnamen. LCS deelde daarbij de eerste klap uit en won de eerste ronde. In de tweede ronde stonden de veteranen tegen over elkaar. Deze slag werd gewonnen door de veteranen uit Europa. In de derde ronde was een strijd tussen Captains Bwipo en CoreJJ. Team van Bwipo won de derde ronde met 2-0.

Naast een rivaliserende dagje tijdens het All-Stars event, was er ook een dag waarbij de grote regio’s het opnamen tegen de kleinere regio’s. Al snel zagen we dat de grote regio’s in deze games meer plezier maakten dan serieus aan het spelen waren. De LEC en de LCS wonnen allebei een game maar verloren ook een game. De LCK en LPL werden beide keren verslagen door de kleinere regio’s. Tussendoor werd er ook nog een 1v1 toernooi gespeeld. Deze werden per regio gespeeld. Bwipo wist opnieuw het toernooi te winnen en is nu voor de tweede keer op rij de 1v1 kampioen.