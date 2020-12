Heroes Dutch Comic Con online!

Lang, lang, lang geleden zouden wij ook naar de Heroes Dutch Comic Con in Utrecht. Wat hadden Peter en ik er zin in, maar alles veranderde toen COVID-19 aanviel.

Waakzaam waren wij op onze Heroes Dutch Comic Con datum, zou het afgeblazen worden of hadden we geluk? Helaas mocht het niet baten en kon het evenement niet doorgaan, het werd verzet. Prima, dachten wij, dan gaan we op de dan. Veiligheid boven alles. Maar zelfs die datum werd afgeblazen door de aanhoudende en nodige RIVM regels, het was te riskant. Helaas konden we dit jaar niet genieten van het hele spektakel. Jullie ontmoeten, rondslenteren langs talloze toffe kraampjes, gamen en games bekijken, de kunst in vele vormen aanschouwen en lekker eten. Maar toch kwam er iets leuks voorbij. Iets waar je toch nog een beetje het HDCC gevoel van krijgt, namelijk de online versie!

Op 6 februari 2021 kan je aanschuiven bij de online editie van de Heroes Dutch Comic Con. We moeten allemaal roeien met de riemen die we hebben en wat een gave oplossing is dit! Je kan ook onwijs veel verwachten van het online evenement. Eigenlijk net alsof je echt op de vloer bent, van spellen tot gewoon de cosplay dat we gewend zijn. Er zullen ook weer bekende mensen zijn uit series en films! Ook de mensen die al maanden hard hebben gewerkt aan de mooiste cosplays komt er, net als altijd, een competitie. Hier strijden helden tegen elkaar en kunnen we genieten van bekende en gave kostuums. Wees dus niet getreurd als je dacht dat je al je werk voor niets had gedaan!

Natuurlijk is er ook weer veel nieuws rondom gaming. Welke games zijn er op dit moment hot en welke games kunnen we verwachten? Hoe alles er nog uit gaat zien horen we nog. De website van Heroes Dutch Comic Con laat ons weten dat er onwijs hard wordt gewerkt achter de schermen om duidelijk te krijgen wat je kan verwachten. Wie er bijvoorbeeld komen aan filmsterren is ook nog niet bekend. Ook kan je je nu nog niet opgeven voor de cosplay competitie maar komt de wedstrijd er zeker weten! Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit evenement super gaaf wordt, jij ook? Koop dan nu je kaartjes!