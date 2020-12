Nieuwe Elden Ring beelden tijdens The Game Awards?

Elden Ring, oh Elden Ring. Ongetwijfeld een van de meest geanticipeerde games op dit moment. From Software’s Elden Ring. De game zou volgens verschillende bronnen nieuwe beelden vertonen tijdens The Game Awards op 10 december.

The Game Awards staat niet alleen bekend om een soort Oscar-achtige uitreiking voor videogames, maar ook voor zijn mini-E3 tentoonstelling. Het is ondertussen een traditie om nieuwe en ook zeer grote, bekende en geanticipeerde games te onthullen en te tonen tijdens deze award-show.

Twitter staat er vol mee. From Software en George R.R. Martin tonen meer Elden Ring tijdens The Game Awards en verbreken daarmee anderhalf jaar aan stilte. De game zou halverwege 2021 uit moeten komen volgens veel geruchten. Wie weet krijgen we eindelijk meer concrete informatie volgende week.

Onlangs mocht Phil Spencer, Xbox eindbaas, al aan de slag met Elden Ring. Dit nieuws bereikte ons pas een maandje geleden. Toen er gevraagd werd hoe veel hij van game had gespeeld, antwoorde hij met: “I’ve seen actually quite a bit. I’ve played quite a bit.”

Dit kan natuurlijk betekenen dat de productie van de game goed verloopt. Volgens eerdere rapporten zou de game zelfs bijna klaar zijn. Het blijft allemaal gissen natuurlijk, laten we hopen dat we inderdaad volgende week nieuwe informatie en beelden te zien krijgen.

Souls liefhebbers nog heel even geduld, tot het zover is, kan je natuurlijk altijd aan de slag met de remake van Demon’s Souls op Playstation 5. Ben jij er al aan begonnen? Lees hier onze volledige review. Compleet nieuw in de Souls-genre? Check dan ook even onze review, want wij hebben een aantal handige beginner tips voor je klaar staan. Zo kan je je met Demon’s Souls op Playstation 5 alvast voorbereiden op Elden Ring.