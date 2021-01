Nintendo toont Bowser’s Fury beelden

Volgende maand verschijnt er een “gloednieuwe” Super Mario game. Het betreft een gedeeltelijke heruitgave van Super Mario 3D World die oorspronkelijk verscheen op de Nintendo Wii U.

Alweer een Wii U port? Ja, maar niet helemaal. Zoals je gewend bent is het niet alleen een port, maar zit er extra content in. Dit zagen we al in Donkey Kong Country Tropical Freeze, Super Mario Bros. Deluxe en nu ook in 3D World. De game is helemaal aangepast aan de Nintendo Switch zodat het aanvoelt als een echte Nintendo Switch game.

Tijdens de aankondiging van de port liet Nintendo al weten dat de extra content komt in de vorm van Bowser’s Fury. Een nieuwe hoofdstuk in het verhaal als het ware. Vandaag laat Nintendo eindelijk zien wat we mogen verwachten in dit nieuwe hoofdstuk. In een korte, maar volgepropte trailer zien we Bowser is een gloednieuwe en reusachtige vorm verschijnen en lijkt hij gevaarlijker dan ooit tevoren. Er is maar één manier om hier op te reageren: We maken er een eerlijke strijd van.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury verschijnt op 12 februari als één pakket op Nintendo Switch. Op dezelfde dag verschijnen er ook twee Amiibo’s in de stijl van de game. De Amiibo’s verschijnen in een combo pack en bevatten zowel Cat Mario als Cat Peach.

Vanaf 12 februari is er ook een nieuwe Nintendo Switch verkrijgbaar. Nee, niet de Nintendo Switch Pro, maar een Super Mario uitvoering van de Nintendo Switch in roodblauw. Hierbij krijg je een rode dock, twee rode Joy-Cons, een blauwe grip en zelfs een rode Nintendo Switch.

Ga jij vanaf 12 februari aan de slag met de nieuwe Nintendo Switch? Of heb je al een Switch in huis en ga je aan de slag met Bowser’s Fury in Super Mario 3D World?