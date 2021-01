Review: Cyberpunk 2077 (Console)

Een review die ik zo lang mogelijk uit heb gesteld, maar waar ik me toch verplicht in voel een mening over te geven, is Cyberpunk 2077. Een game die zoveel beloofde en zo weinig heeft gegeven. Dat zeggende is Cyberpunk 2077 in de basis geen slechte game, maar zelfs een aantal kern elementen lopen niet zoals het hoort.

Laten we beginnen met de basics. Cyberpunk 2077 is een game van The Witcher’s CD Projekt Red. Een studio waar veel loof naar uit ging, voor het maken van misschien wel de beste RPG van de vorige generatie. Na een aantal keren uitgesteld te worden, kwam Cyberpunk 2077 eind vorig jaar uit voor op de PC, Playstation 4 en Xbox One, met een next-gen upgrade op de horizon. Het is een RPG met een open wereld, Keanu Reeves en een boel beloftes op gebied van core gameplay. Wij hebben de Playstation 4 versie gespeeld op zowel de PS4, als de PS5. Hoe die versie runt, is iets waar we uiteraard nog even op terug gaan komen. Echter wil ik toch even zeggen, dat een groot deel van het verdict en het cijfer, gebaseerd is op de weg naar 2021 voor Cyberpunk 2077. De game heeft wat verbeteringen gezien, maar er zijn een aantal elementen waar niet veel op te verbeteren valt zonder nog in ieder geval een jaar development.

December tot nu

CD Projekt Red heeft Cyberpunk 2077 meerdere malen uitgesteld. Toch voelde de studio na een aantal keer de druk om Cyberpunk uit te gaan brengen. Developers waren doodmoe, aandelen daalden en het volk werd ongeduldig. Nou, eruit met die game! Oei, daar begonnen de problemen. De game op PC kreeg nog enigszins wat loof voor toffe graphics en een relatief stabiele framerate. Ja, de game zat voor veel PC spelers vol met bugs, kinderziektes en een aantal crashes, maar daar begon het nog relatief rustig. De console versie echter, is waar de aap met al zijn broertjes en zusjes uit de mouw begonnen te komen. De vorige generatie (PS4) versie van de game, was een ravage. Laten we al helemaal niet beginnen over de Xbox One versie, lopende op de Xbox One S.

Dit gelde voor mij evengoed. Launch dag was gearriveerd. Ik slenterde mijn weg vanuit het hol waar ik al sinds maart in opgesloten zit, naar de Gamemania. Ik kreeg een vrij grote disk box in mijn handen geduwd en liep met een glimlach op mijn mik de winkel weer uit. In de busrit terug naar huis zat ik al in de doos te spieken naar alle bonus content die in de doos zat. De uitpakervaring voor een 60 euro game was bij Cyberpunk regelrecht fantastisch. De cover was stijlvol, de postcards en map waren stijlvol en ik had er zin in. Nou, hup hup CD in die Playstation 5 proppen. Mijn vrienden waren middels al online en begonnen met eigenlijk al gelijk te waarschuwen: ”Komt dit van de makers van The Witcher?!”

Zo erg kan het toch niet zijn? Dat waren de woorden die in mijn toen nog optimistische brein rondzwierven, terwijl iedere letter in die zin een roze brilletje droeg. Nou, dat is waar het ritje naar beneden begon. Ik heb in de eerste week maar dan 20 crashes gehad. De game zag eruit als een Switch port op een next-gen console, waar de personages die recht voor me zaten nog onscherper waren dan de scenery achter hen. Ik wist niet wat me overkwam. En ja, misschien overdrijf ik een beetje, maar ga eens kijken naar alle beloftes, de jaren ontwikkeling, de hype die eromheen werd gebouwd. Ik was rechtuit telerugesteld, klaar om de game een 3 van de 10 te geven, puur voor performance. Nou ja, toch probeerde ik eroverheen te kijken, maar daar begonnen een boel andere problemen aan het licht te komen.

Laat ik daar even bij zeggen, dat de ontwikkelaars keihard werken om de game beter te krijgen en dat een boel van die issues ook wel deels verholpen zullen zijn in het eerste kwartaal van het ó zo mooie 2021. Er zijn al een anatal bug fixes geweest, de resolutie lijkt stabieler en ook de crashes zijn veel minder. Dus, dit is een kwestie van tijd, nog geen reden tot totale paniek. De PS5 versie loopt in ieder geval nog op 60 frames per seconde, woohoo!

Night City

Op het feit na, dat Night City op de console versies maar weinig NPC’s rond heeft lopen, is de architectuur van Cyberpunk er één om te omarmen als rechtuit geweldig. De stad is niet per sé groter dan een gemiddelde RPG, als je kijkt naar overplakte. Tot je erachter komt hoe veel lagen er in Night City zitten. De stad heeft veel verticaliteit, geheime plekken en steegjes, open gebouwen met meerdere toegankelijke verdiepingen en ga zo maar door. Het is een infrastructuur die gewoon lijkt te kloppen. Het is één van de weinige sterke punten in Cyberpunk 2077, maar het is wel echt een geweldige stad om in rond te dwalen.

Je komt verschillende types aan mensen tegen, waar zelfs de kledij die zij dragen een eigen lore eraan heeft vasthangen als een soort prijskaartje. De stijl van de game is fantastisch en hier kan ik dan ook vrij weinig op aanmerken. Overal is neon, overal is het drank, sex, drugs en body modifications. Het is een bepaalde dystopie, een toekomstbeeld dat wij als mensheid eigenlijk niet willen, maar wel erg tof vinden om even een uurtje of 40-60 in rond te rennen met laserpistolen en snelle motoren. Hier kan ik dus nogmaals vrij weinig op aanmerken.

AI

In de wereld van Cyberpunk 2077 zou iedere NPC een dag en nacht cyclus hebben, moeten agenten realistischer zijn dan ooit en moeten NPC gepast reageren op de acties die anderen, waaronder jouw player character, uitvoeren. Echter is niets minder waar. Laten we beginnen bij de mensen in Night City. Deze mensen zouden volgends CD Projekt Red naar hun werk gaan, thuis komen, uit gaan en noem het maar op. Na meerdere NPC te volgen kom je er al vrij snel achter dat ze eigenlijk alleen maar rondjes lopen. Maar goed, dat is nog niet zo erg, ondanks niet helemaal de waarheid vanuit de studio.

De reacties van NPC zijn middels al verbeterd, alhoewel nog niet perfect. Maar mensen reageren al veel beter op als je bijvoorbeeld op ze mikt met een pistool. De politie daarentegen is misschien wel het meest frustrerende aspect van de game, buiten de bugs en crashes. Deze spawnen gewoonweg recht voor je, in tienvoud, met drones. Je kan er vrij weinig tegenin brengen. Het is niet zo dat ze in hun auto aan komen gereden en de achtervolging van start kan gaan, nee ze staan ineens gewoon voor je, met een kogel in je hoofd gedrukt. Dit is gewoonweg onnodig game design en erg frustrerend om constant mee te moeten maken.

is het een RPG?

Nu rest de vraag; is Cyberpunk 2077 een RPG? Dat antwoord is: ja en nee. Lekker vaag hè. Nou, Cyberpunk is een action game met RPG elementen. Maar het is niet door en door een rollenspel. een RPG staat naar mijn mening voor keuze en vrijheid. Dat is iets wat in Night City nogal schaars is. Ja, je hebt een open wereld waarin je rond kan rennen, kleding kan kopen, wapens kan krijgen en een arsenaal aan body modifications en skills kan verkrijgen. Maar, daar heb je het ook mee gezegd. Dit zijn stuk voor toffe features. Echter is het grootste deel van de ‘keuzes’ die je hebt een soort illusie. Het is een soort ‘Wizard of Oz’ principe, waar je denkt een keuze te hebben, maar uiteindelijk is er gewoon iemand aan de touwtjes aan het trekken voor je.

Aan het begin van de game krijg je drie levenskeuzes. Deze zouden voor de rest van de game impact moeten hebben op conversaties en hoe je uit bepaalde situaties komt. Dit is echter rechtuit gelogen. Voor het eerste uurtje is je verhaallijn anders, daarna veranderd er niks behalve welke hete lucht jij uitademt als reactie op NPC. Die reactie boeit verder echter niks, want je missie eindigt hetzelfde. Er is weinig tot geen keuze, vrijheid en het is gewoonweg scripted content. Er zijn meerdere endings in Cyberpunk, missies zijn te missen wanneer je verkeerde keuzes maakt op momenten. Echter is het buiten dit gewoon allemaal zo schaars.

Controls

Hier houd mijn pessimistische geleuter nog niet op kan ik je alvast vertellen. De controls van Cyberpunk voelen alsof ze achter zijn gebleven in de beginnende stages van ontwikkeling. Alles voelt gewoon erg stijfjes en outdated aan. Dit geld ook voor het rijden in voertuigen en het rondrennen zelf. De combat voelt pas responsief, wanneer je een andere game opstart. In alle serieusheid, je moet wel degelijk aan de controller settings trekken en duwen om betere controls te krijgen. De combat zelf lijkt door de setting vaak wel lekker chaotisch en alle futuristische wapens zien er stuk voor stuk tof uit. Dit geld ook voor de voertuigen. Helaas heb je het daar ook mee gezegd.

Story en characters

Op Judy, Jackie en Silverhand na, houdt het al snel op qua interessante personages in Cyberpunk 2077. De hele verhaallijn is over het algemeen niet slecht hoor, de performances van veel personages echter wel. Het voelt vaak gewoon erg cringe om te luisteren naar personages waarvan de stemacteurs veel te hard hun best doen. Wat wel tof is, is de interactie tussen V en een aantal characters, ook wanneer je romances aan zult gaan. Judy best girl, change my mind. Echter is het verhaal in combinatie met de algehele sfeer erg leuk om te ervaren, wanneer je game niet constant aan het crashen is. Keanu’s performance was echter wel tof om mee te maken. Zijn stem en het schelden dat saarbij komt is echt geniaal op momenten. Hij is dan ook het enige humoristische aan de game.

Muziek

De muziek is, buiten de world building, veruit het beste in Cyberpunk 2077. Dit draagt bij aan de algehele toon die CD Projekt wilt zetten met deze game. Ieder liedje heeft een unieke vibe en de gekozen artiesten zijn ver van teleurstellend.

Verdict

Ik kan nog wel uren doorgaan over waarom CD Projekt Red gelogen heeft op zoveel vlakken. Een studio die het voorbeeld zou moeten geven, heeft te veel hooi op de vork genomen. Dit stelde mij in ieder geval erg teleur. Zelfs de sex scenes waren de helft van wat gezegd werd in trailers. De game heeft goede elementen, die vooral liggen bij de muziek, wereld en oog voor detail in deze wereld. Helaas zijn de features die de game moeten dragen bij lange na niet genoeg om dit ook echt te doen. De game voelt gewoon ver van af. Ik denk persoonlijk dat veel features moeilijk te fixen gaan zijn, zonder drastische gameplay veranderingen. Echter heeft CD Projekt Red nog zoveel te doen om de game überhaupt goed te laten lopen. We komen vast nog wel een keer terug op het eindpunt voor Cyberpunk 2077, tot die tijd, geniet van een rustig beginnend 2021. Dat was sarcastisch trouwens.

Laat ons weten wat jij vind in de reacties hier beneden of op Facebook!