New Pokémon Snap krijgt releasedatum en trailer

Pokémon Snap is terug, maar dit wisten we al. In de Nintendo Switch exclusive begin je aan je tweede Pokémon fotograaf avontuur in New Pokémon Snap. De game verschijnt binnenkort al.

Vanaf 30 april is het zover. Dan begint misschien wel jouw eerste, of tweede avontuur als fotograaf in een Pokémon game. De releasedatum van de game werd via een gloednieuwe trailer bekend gemaakt. In de trailer zien we welke locaties we afreizen en welke fantastische wezens we onderweg tegenkomen.

Waar het op lijkt is dat we wederom door de gebieden worden geloodst door een on-rails ervaring. Dit maal met een soort zwevend karretje waar je in zit of staat. Het is onwaarschijnlijk dat we de Lental regio op eigen voet mogen gaan verkennen.

Vanaf vandaag kunnen Trainers New Pokémon Snap vooruitbestellen via de Nintendo eShop. Welkom in de regio Lental. De eilanden van deze regio hebben alles wat de natuur zo mooi maakt: van dichte jungles tot onmetelijke woestijnen. In deze archipel ga je de ongerepte natuur en vele wilde Pokémon fotograferen die zich in groten getale ophouden in de uitgestrekte natuurlijke schoonheid van Lental.

Heb jij vroeger de originele game gespeeld op de Nintendo 64? Ga jij je fotograaf skills inzetten om de beste Pokémon fotograaf ooit te worden?