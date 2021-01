Resident Evil 8 toont gameplay en meer op 21 januari

Resident Evil 8, of Resident Evil Village gaat 21 januari meer geheimen onthullen tijdens de Resident Evil Showcase. We krijgen de eerste gameplay beelden te zien, een nieuwe trailer en meer nieuws omtrent de franchise.

De nieuwe Resident Evil game verschijnt later dit jaar voor PC, Playstation 5 en Xbox Series X en Series S. De next-gen horror survival game speelt zich af na de gebeurtenissen uit Resident Evil 7. Ethan Winters uit deel 7 keert terug met zijn vrouw Mia. Ze leven een rustig leven en hebben besloten om het verleden achter hun te laten. Dat is tenminste zo totdat Chris Redfield, bekend uit eerdere Resident Evil titels, hun leven komt verstoren en Ethan een nieuwe nachtmerrie voorschotelt.

Meer weten over #ResidentEvilVillage? Aanstaande 21 januari om 23:00 CET presenteert Brittney Brombacher (@BlondeNerd) de Resident Evil Showcase met onder andere een nieuwe trailer, de eerste gameplay en meer #ResidentEvil nieuws! pic.twitter.com/Cfu61oIx9q — Capcom Benelux (@Capcom_Benelux) January 14, 2021

Resident Evil 8 maakt uiteraard gebruik van de krachtige RE Engine en speelt zich net als deel 7 af in First Person.

Nog een game?

Er is nog een Resident Evil game in ontwikkeling en het lijkt een online game te zijn. Je kunt je nu alvast opgeven voor de gesloten Beta van deze game, maar we weten nog niet wat het is. Meer informatie over de game wordt bekend gemaakt tijdens dezelfde stream. Het lijkt er op dat de game een viering wordt voor het 25 jarige bestaan van de franchise. De Beta komt naar de Playstation 4 en Xbox One. Ook speelbaar op Playstation 5 en Xbox Series X via backwards compatibility.

21 januari om 23:00 Nederlandse tijd gaat de Resident Evil Showcase beginnen. Zit jij er al klaar voor? Na 2 remakes eindelijk weer een origineel Resident Evil avontuur. Wat volgt? Een remake van de geliefde Resident Evil 4?