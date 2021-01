Candlekeep Mysteries: Eerste nieuwe D&D boek voor 2021

Candlekeep Mysteries wordt het eerste nieuwe boek voor Dungeons & Dragons in 2021. Na Tasha’s Cauldron of Everything werd het weer tijd voor een boek gericht aan de Dungeon Masters onder ons. Waar Tasha’s Cauldron of Everything een geweldige uitbreiding is voor de spelers om nieuwe characters te maken, is Candlekeep Mysteries een boek vol met adventures voor de Dungeon Master om te gebruiken of om inspiratie uit te halen.

Candlekeep Mysteries is geschreven door maar liefst negentien personen! Dit zijn onder andere Dungeon Masters uit de DMs Guild, van populaire streams en een aantal schrijvers van Wizards of the Coast. Één van mijn favoriete Dungeon Master heeft ook meegeschreven aan dit boek. Mark Hulmes is een Dungeon Master van de populaire stream Highrollers. Hij heeft één van de zeventien avonturen geschreven die we dadelijk kunnen terug vinden in het boek. Het boek is een verzameling van zeventien(!) kleine avonturen die één tot twee sessies kunnen duren. Het zijn avonturen die los van elkaar te spelen zijn, met kleine hints naar elkaar toe. Het is mogelijk om er een campaign van te maken maar daarvoor is dit boek niet echt voor bedoeld. Het is vooral geschreven voor Dungeon Masters om de losse avonturen in hun eigen campaigns erin te gooien of om er inspiratie uit te halen.

Het avontuur begint eigenlijk in de grote bibliotheek van Candlekeep waar een enorme collectie aan kennis ligt. De zeventien avonturen komen voor de spelers voort uit zeventien verschillende boeken die te vinden zijn in deze grote bibliotheek. Candlekeep wordt daarmee een perfecte “hub” voor spelers om te rusten, informatie te vergaren en om nieuwe kleine avonturen te starten. Ook wel is leuk dan de standaard Inn of bar waar de barman of prikbord spelers op weg helpen om kleine avonturen te laten beleven. Kortom Candlekeep Mysteries wordt een leuke boek om naar uit te kijken als Dungeon Master. Op 16 maart wordt het boek uitgebracht en is nu al te pre-orderen bij de diverse verkooppunten. Tevens komt het boek ook uit op DnDBeyond, een geweldige online site waar je alles kan doen om een D&D sessie te spelen.