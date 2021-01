Geen Xbox Live Gold meer nodig voor Free-To-Play games

In de nabije toekomst mag ook iedere Fortnite, Apex Legends en Call of Duty: Warzone speler op Xbox genieten van gratis multiplayer. Tenminste in alle Free-To-Play titels, vergelijkbaar met Playstation.

Microsoft beging afgelopen weekend een grote fout toen ze voor een groot deel van de wereld een prijsverhoging aankondigde voor Xbox Live Gold. De spelers waren het hier uiteraard niet mee eens. Het duurde niet lang voordat Microsoft hun beslissing terug draaide. Het positieve nieuws hield hier echter nog niet op.

Via de officiële nieuwskanalen van Xbox werd bekend gemaakt dat de prijsverhoging niet door gaat. In een update op het originele bericht plaatst Microsoft een verontschuldiging en laten ze tevens weten het beter te willen doen in het vervolg. Daar beginnen ze direct mee. In de nabije toekomst hoef je namelijk geen Xbox Live Gold lid meer te zijn om gratis spellen online te spelen. Denk bijvoorbeeld aan het populaire Battle Royale spel: Fortnite. Het effect gaat niet onmiddellijk in. Verwacht dat deze update in de komende maanden wordt ingevoerd, zoals Microsoft vermeld in hun update.

For free-to-play games, you will no longer need an Xbox Live Gold membership to play those games on Xbox. We are working hard to deliver this change as soon as possible in the coming months.

Hiermee treedt Microsoft in de voetsporen van Sony. Via Playstation 4 en Playstation 5 kon je gratis spellen al online spelen zonder Playstation Plus abonnement.