G2 Esports en Rogue bovenaan in de LEC

De LEC is van start gegaan afgelopen weekend met een super weekend. Drie dagen lang werden de eerste games van de spring split gespeeld. In de eerste krachtmetingen konden we gelijk een beeld krijgen met hoe de teams ervoor staan. G2 Esports en Rogue maakte de beste indruk in de eerste weekend. Zij wisten hun eerste drie games te winnen en staan voor als nog ongeslagen aan de top van de competitie. Misfits Gaming wist als derde team na de eerste weekend ook nog te eindigen met een positieve score.

G2 Esports trapte de LEC af tegen MAD Lions. Bij G2 Esports was het redelijk een zwak begin tijdens hun eerste game. MAD Lions kwam beter uit de startblokken en wist een kleine voorsprong op te bouwen. G2 Esports echter wist zich vanaf de midgame terug te knokken in de game en won uit eindelijk de game. Zo ging het voor hun ook in de tweede game tegen SK Gaming. Een trage start maar uiteindelijk de winst. In de derde game tegen Excel speelde G2 Esports vanaf het begin gelijk goed waardoor ze de game vrij gemakkelijk binnen konden halen. Rogue wist daarentegen wist zijn games vrij overtuigend te winnen. Zij wonnen van Excel, Fnatic en SK Gaming.

Fnatic is het seizoen stroef begonnen van de LEC. De eerste twee games werd Fnatic overlopen door hun tegenstanders. Misfits Gaming en Rogue waren vanaf begin af aan te sterk voor het nieuwe roster van Fnatic. Het was duidelijk zichtbaar dat het team nog niet goed op elkaar ingespeeld is. Tegen Schalke 04 echter wist Fnatic van begin af aan eindelijk in een flow te komen en wisten ze de game te winnen. MAD Lions kon het in de eerste week het ook niet waar maken. Zij wisten slechts één van de drie games te winnen en dat was tegen Astralis.