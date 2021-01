The Legend of Zelda is volgende maand 35 jaar oud

Volgende maand is het opnieuw feest in het Nintendo hoofdkwartier. Binnen 365 dagen zijn twee van Nintendo’s meest populaire actiehelden 35 jaar oud. Super Mario vorig jaar al. Volgende maand The Legend of Zelda.

De aller eerste The Legend of Zelda game verscheen op 21 februari 1986 voor de Famicom in Japan. Ruim een jaar later pas in Europa en Amerika voor de Nintendo Entertainment System.

Zoals we ondertussen al weten ging de 35e verjaardag van Mario niet ongezien voorbij. We kregen gloednieuwe games, waarvan een nieuwe All-Stars collectie met Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury werd aangekondigd (verschijnt volgende maand). En we zagen allerlei nieuwe merchandise.

Als we de gelijke behandeling mogen verwachten voor The Legend of Zelda betekent dit dat we in februari een aantal leuke Zelda nieuwtjes mogen verwachten. Maar wat kan dit zijn?

Vorig jaar in de zomer verschenen er geruchten over een remake van Skyward Sword, de Zelda titel die exclusief verscheen op de Wii. Fans roepen sinds het begin van de Nintendo Switch ook al om een port van zowel The Windwaker als Twilight Princess. Gaan we deze zien op de Switch, in een All-Stars versie met drie Zelda games? Of krijgen we slechts een remake van Skyward Sword, of misschien helemaal geen remaster of remake?

Het andere grote nieuws wat we mogen verwachten is eindelijk meer nieuws omtrent het vervolg van Breath of the Wild. Tijdens E3 2019 toonde Nintendo al een teaser voor het vervolg van Breath of the Wild.

Wat het ook mag zijn, verwacht in ieder geval dat Nintendo de verjaardag van onze groene held niet ongezien voorbij laat gaan. Voor nu sluiten we af met één van de mooiste game trailers ooit gemaakt. Zodra er meer nieuws verschijnt over de toekomst van Zelda, lees je dat hier uiteraard terug.