Biomutant heeft eindelijk een release datum

Het is lang stil gebleven omtrent Biomutant. We zagen de game al voor het eerst tijdens Gamescom 2017, maar het bleef lang stil na de eerste beelden. Gisteren maakte THQ Nordic de release datum bekend.

Biomutant lijkt een open-world kung-fu soort game te worden waarin je in de huid van een schattig diertje kruipt om de post-apocalyptische wereld te ontdoen van vreemde en reusachtige wezens. Naast melee-combat zijn er ook ranged wapens zoals pistolen en geweren waar je gebruik van kunt maken. Vorig jaar in de zomer toonde THQ Nordic de laatste gameplay beelden.

Omdat het zo lang stil bleef omtrent deze game werd de vraag vaker gesteld of de game nog wel in productie was. Steeds maar weer bleven de ontwikkelaars van Biomutant ons gerust stellen: “De game is nog in ontwikkeling en komt uit wanneer het klaar is.”

Dat punt lijken ze bijna bereikt te hebben want de release datum is vastgesteld. Vanaf 25 mei, 2021 begint het Kung-fu verhaal van Biomutant op Playstation 4, Xbox One en PC. Er zijn nog geen details bekend gemaakt over een eventuele Playstation 5 en Xbox Series X versie.

Biomutant is coming to PC, PlayStation 4, and Xbox One on May 25th, 2021. pic.twitter.com/qVdTMaxxS5 — Biomutant (@Biomutant) January 26, 2021

Ga jij over enkele maanden aan de slag met deze open-world game?