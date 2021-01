Finale weekend voor de LCS Lock-in toernooi

Voorafgaand aan de spring split van de LCS, hebben ze in Noord Amerika sinds dit jaar een openingstoernooi. Het Lock-in toernooi wordt gespeeld over drie weken. De teams strijden hierom de titel Team to Beat in 2021 en een geldprijs van $150.000. Eigenlijk is het gewoon een toernooi om extra geld te verdienen en om als eerste te kunnen opscheppen hoe goed ze wel niet zijn. Maar het is wel een mooie gelegenheid om te zien hoe de nieuwe rosters in Noord Amerika met elkaar en tegen elkaar spelen.

In de LCS zijn er altijd een aantal teams to watch. Team Liquid, Cloud9, TSM zijn de drie teams die het de afgelopen jaren of goed deden of een grote fanbase hebben met verwachtingen. TSM heeft praktisch een nieuw team gemaakt met onder andere SwordArt finalist van Worlds 2020. Daarnaast hebben ze Huni en PowerofEvil aan hun roster toegevoegd. Cloud9 heeft met Perkz een zeer talentvolle midlaner binnen gehaald. Team Liquid heeft zich versterkt met Alphari en Santorin om na een teleurstellend 2020 een nieuwe succes te boeken in 2021. Kleine roster wijzigingen voor twee van de drie teams, waarbij TSM eigenlijk de meeste aanpassingen heeft gedaan.

De LCS Lock-in toernooi begon moeizaam voor Cloud9 en TSM. De eerste games werden verloren terwijl Team Liquid wel won. Daarna kwam Cloud9 op gang en wonnen zij de drie games die erna kwamen. TSM won er twee en Team Liquid won er één en verloor er één. Daarna kwamen Team Liquid en TSM tegen over elkaar te staan. In een vrij spannende game was het Team Liquid die de game wist te winnen. In de kwart finales stond Cloud9 tegenover TSM. In de serie waren de teams goed aan elkaar gewaagd. Cloud9 was echter in de beslissende game te sterk en won de serie. Ook Team Liquid wist te winnen in de kwart finale van FlyQuest. Komend weekend worden de halve finales en de finale gespeeld. Cloud9 speelt tegen 100 Thieves en Team Liquid neemt het op tegen Evil Geniuses.