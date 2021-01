The Witcher 3 Complete Edition gaat uit de Nintendo eShop

De complete editie van The Witcher 3 gaat binnenkort uit de Nintendo eShop. In plaats daarvan wordt de basis game met losse DLC aangeboden. Voor een korte periode zijn beide versies nog verkrijgbaar.

Vanaf vandaag kan je The Witcher 3 ook los verkrijgen in de Nintendo eShop. Ook de losse DLC: Hearts of Stone en Blood and Wine zijn los verkrijgbaar. Alle gratis DLC die zijn uitgekomen zitten wél in het basis spel. de The Witcher 3: Complete Edition gaat uiteindelijk verdwijnen uit de Nintendo eShop. De losse versie van de game kost €39,99. Hiermee biedt CD Projekt Red de fans op Nintendo Switch iets meer flexibiliteit indien ze geen interesse hebben in de DLC verhalen.

CD Projekt Red zegt dat er verder niets veranderd. De prijs blijft ook hetzelfde als je het volledige pakket wilt, maar dat lijkt nog niet helemaal te kloppen. De Hearts of Stone uitbreiding wordt nu voor €9,99 aangeboden. Blood and Wine voor €19,99. Waarschijnlijk een prijsfout die mogelijk al gecorrigeerd is tegen de tijd dat je dit bericht leest.

The Witcher 3 verscheen eind 2019 op Nintendo’s hybride console met veel lof. Fans stonden versteld van de magie die het mogelijk maakte om deze ontzettend diepe game te laten werken op zo’n klein apparaatje als de Nintendo Switch. Je levert veel in op de Switch, maar het resultaat was alsnog zeer indrukwekkend.