Drie gratis Playstation Plus games voor februari 2021

Playstation Plus leden gaan een heerlijke maand tegemoet. Februari heeft namelijk drie gratis games. Alweer? Ja, alweer! Het zijn daarnaast ook zeker niet de minste titels. Kijk maar even mee.

Zoals je misschien al wist is Destruction AllStars gratis voor alle Playstation Plus leden in februari. Deze titel mag je tot 5 april toevoegen aan je bibliotheek. Dus als je nog geen Playstation 5 hebt, niet getreurd. Nog voor de Playstation 5 verscheen werd Destruction Allstars bekend gemaakt als een lanceertitel. Iets vóór de release werd de game uitgesteld naar februari. Met het goede nieuws dat de gratis zou worden voor Plus leden.

Ik zei het al in mijn eerste review, maar Control is echt een meesterwerk. De game dingde niet voor niets mee voor de Game of the Year tijdens de Game Awards in 2019. Het beste nieuws is dat ieder Playstation Plus lid nu gratis aan de slag met met de Ultimate Edition van Control. Je hebt dus ook toegang tot de ‘The Foundation’ en de ‘AWE’ uitbreidingen. De game bevat zowel een PS4 als een PS5 versie.

De derde gratis game voor februari is Concrete Genie. Een Playstation 4 exclusieve van een paar uurtjes lang (met een gemakkelijke platinum trofee).

De games voor februari zijn vanaf 2 februari beschikbaar tot 1 maart. Destruction AllStars is tot 5 april gratis beschikbaar. Je hebt nog tot 1 februari om de gratis games voor januari toe te voegen aan je digitale bibliotheek. Dit zijn Shadow of the Tomb Raider, Maneater (PS5) en Greedfall.

Net als vorige maand dus een enorm sterke maand voor Plus leden. Met welke game ga jij het eerst aan de slag? Ga je eindelijk eens kijken wat er aan de hand is in het Bureau of Control, of ben je nog druk bezig met de games van vorige maand?