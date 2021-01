Voorbeschouwing tweede speelweek van de LEC

Morgenavond wordt al weer de tweede speelweek van de spring split van de LEC. Geen super weekend dit keer maar zoals normaal twee dagen en twee games per team. Het schema voor komend weekend ziet er wat tam uit qua games, maar zou zo maar ons kunnen verbazen met een aantal spannende games. Er staan drie toppers op het programma. Op de vrijdagavond zien we de game tussen Rogue en Misfits Gaming. Zaterdag hebben we er twee en dat zijn de games tussen Schalke 04 en G2 Esports en Fnatic tegen MAD Lions.

Beginnend aan speelweek 2 van de LEC is de stand in de competitie vrijwel hetzelfde als voor het begin van de eerste speelweek. Zeven teams delen de vierde plek met één gewonnen game en twee games verloren. Op de derde plek zien we Misfits Gaming met twee gewonnen games en één verloren game. Bovenaan de ranglijst delen Rogue en G2 Esports de nummer één positie. Zij wisten vorige week alle drie de games te winnen. Vrijdag zal daarom in teken staan van de game tussen Misfits Gaming en Rogue. Voor de rest zijn het vooral de games tussen de teams die de vierde plek delen met elkaar.

Op zaterdag zien we iets meer variatie. Fnatic en MAD Lions zijn allebei moeizaam begonnen aan de spring split van de LEC. Beide teams kwamen niet verder dan één gewonnen game. Zaterdag staan ze tegen over elkaar en is het tijd om de eerste klap uit te delen aan de concurrentie. Schalke 04 heeft traditie getrouw weer moeite met het vinden van hun ritme. Na hun miracle run van vorig jaar, begonnen zij het nieuwe seizoen met maar één punt. Zaterdag staan ze tegenover G2 Esports. Kunnen zij de huidige koploper verrassen en de game winnen? Of blijft het team ook deze week zoeken naar hun ritme?