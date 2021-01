Nieuwe EA Studio: Full Circle werkt aan Skate 4

EA maakt bekend een gloednieuwe studio te hebben opgericht met veteranen uit de Skate franchise om te werken aan Skate 4. De game werd vorig jaar tijdens EA Play al aangekondigd.

Full Circle, zo heet de studio die is opgericht in Vancouver. Daniel McCulloch neemt de leiding over de nieuwe studio. McCulloch is niet nieuw binnen de game industrie. Voormalig fungeerde hij als hoofd van Xbox Live bij Microsoft. Het team bestaat al uit mensen over de hele wereld, waaronder in ieder geval twee iconische Skate-veteranen. Vorig jaar tijdens EA Play verschenen Cuz Parry en Deran Chung al in beeld om het goede nieuws te brengen. Skate is back!

“De fans keken uit naar een terugkeer van Skate en wij willen dat ze betrokken zijn bij het proces vanaf de ontwikkeling tot de lancering van de game en verder. We willen dat ze het gevoel hebben deel uit te maken van Full Circle”, zei Daniel McCulloch, directeur van Full Circle. “Het gaat ons om plezier hebben en het maken geweldige games die mensen willen spelen met hun vrienden. En, we zoeken meer ontwikkelaars om ons te helpen met het bouwen van meeslepende werelden die spelers kunnen verkennen.”

Vancouver kent nu drie EA Studio’s waaronder EA Sports, Respawn Entertainment en dan nu: Full Circle. De nieuwe studio is nog op zoek naar talenten. Bekijk hier de gloednieuwe website, met daarin ook de beschikbare rollen.

De eerste drie Skate games werden ontwikkeld door EA Blackbox, gevestigd in Burnaby, ongeveer vlak naast Vancouver. De studio sloot haar deuren in 2013. De naam Full Circle, is enigszins toepasselijk voor de terugkerende Skate veteranen die nu werken aan Skate 4.