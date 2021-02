Google Stadia sluit interne ontwikkelstudio’s

Een slecht teken voor Google Stadia. Google besluit om de interne game-ontwikkeling bij Stadia studio’s te staken. Jade Raymond heeft het bedrijf verlaten. Het ziet er niet rooskleurig uit voor het game streaming platform.

Alhoewel Google Stadia (nog) niet van plan is om weg te gaan, is er vandaag alles behalve goed nieuws bekend gemaakt omtrent de toekomst van het platform. Er worden geen exclusieve Stadia games meer ontwikkelt door de interne studio’s die exclusieve content zouden moeten klaarstomen voor het platform. Deze interne studio’s gaan sluiten.

In een blogpost van Google maakt het bedrijf bekend dat de focus in 2021 ligt op het hulp verlenen aan third party ontwikkelaars. Om hun games zo goed mogelijk aan te bieden via Stadia. Ze geloven nog steeds dat Stadia te toekomst is, maar langzaam lijkt het er meer op dat Google alweer langzaam een gefaald project aan het afstoten is.

Jade Raymond, voormalig hoofd van Stadia Games en Entertainment, heeft het bedrijf verlaten. We kennen haar uit het verleden het best als de oprichter van zowel Ubisoft Toronto en EA Motive. Ook was ze producent van de eerste twee Assassin’s Creed games en de eerste Watch Dogs.

Hoe lang gaat het nog duren voordat we Stadia terugvinden op deze pagina, of voordat ze zichzelf distantiëren van de dienst door het te verkopen?

In 2019 schreven wij een review over de streamingsdienst. Destijds werkte het goed genoeg, maar was het aanbod te karig. De prijs was te hoog en er waren niet genoeg functies die van te voren wel beloofd waren. Ruim een jaar verder zijn we niet veel opgeschoten. Nog steeds verschijnt niet iedere game op het platform. En is een abonnement, in combinatie met het kopen van de games benodigd voor de beste ervaring.